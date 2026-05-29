粧美堂から、ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画「トイ・ストーリー」のポップな世界観を表現した「TOY STORY 5シリーズ」グッズが登場！

「トイ・ストーリー」デザインがあしらわれたキュートなポーチやキーホルダーがラインナップされています☆

粧美堂 ディズニー＆ピクサー「TOY STORY 5シリーズ」

発売日：2026年5月25日（月）

取扱店舗：粧美堂公式オンラインストア、全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストア

※都合により発売開始⽇時が前後する場合があります

※商品取扱店舗について、⼀部店舗によっては発売⽇が異なる場合があります

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う「粧美堂」から、ディズニー&ピクサー「トイ・ストーリー」デザインをあしらった「TOY STORY 5シリーズ」が登場！

2026年は、第1作『トイ・ストーリー』の日本公開から30周年という記念すべき年を迎えます。

今回登場するグッズは、2026年7月3日（金）劇場公開の『トイ・ストーリー5』をモチーフにした「TOY STORY 5シリーズ」

ラインナップは、ポーチや巾着、キーホルダーなど、日常使いしやすいグッズが揃っています。

キャラクターをアイコン風にアレンジしたデザインは、『トイ・ストーリー5』に登場する、おもちゃたちのライバルでもある最先端のタブレット「リリーパッド」のアイコンをイメージしたもの。

「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」「エイリアン」「ハム」「ジェシー」「ブルズアイ」といった人気キャラクターたちが、魅力あふれるデザインで表現されています。

また、ポーチにはメタリック調の合皮素材を使用し、作品のポップな雰囲気を再現。

見た目の楽しさと実用性を兼ね備えたグッズをまとめて紹介していきます☆

ティッシュポーチ SILVER

価格：2,420円（税込）

星型のファスナーチャームもかわいいポケットティッシュケース。

シルバーには、「バズ・ライトイヤー」と「エイリアン」がデザインされています。

裏には『トイ・ストーリー5』のロゴラベル付きで、特別感があります。

ティッシュポーチ BLUE

価格：2,420円（税込）

ティッシュポーチのブルーには、「ハム」と「レックス」のかわいいお顔がアイコンになって登場！

ポップなメタリックブルーが鮮やかなポーチ。

バッグの中のポケットティッシュがすぐに見つかりそうです☆

スクエアポーチ SILVER

価格：2,310円（税込）

小物の整理に便利なスクエアポーチ。

クールなシルバーには、「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」が登場！

ウエスタンブーツとロケットのシルエットもおしゃれです。

裏には「トイ・ストーリー5」のロゴラベルがあしらわれています。

スクエアポーチ BLUE

価格：2,310円（税込）

スクエアポーチのブルーは、「ジェシー」と「ブルズアイ」

おしゃれなアイコン風にデザインされています☆

メタリック調の合否素材で、ポップでありながら高級感も感じられます。

カラビナ付きミニポーチ SILVER

価格：2,640円（税込）

星型のカラビナ＆ファスナーチャームがキュートなミニポーチ。

「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」の名コンビが刺繍されています。

裏もロゴのラベル付きでおしゃれに仕上げられています。

DNカラビナ付きミニポーチ BLUE

価格：2,640円（税込）

ミニポーチのブルーは、人気の高い「エイリアン」！

星がいっぱいのデザインもキュートです。

バッグなどにぶら下げて、便利にかわいらしく小物を整理してくれます。

巾着ポーチ WHITE

価格：2,090円（税込）

人気キャラクターたちがアイコン風デザインになった巾着ポーチ。

ホワイトにブルーの紐が映えます。

「ハム」のチャームにも注目です☆

巾着ポーチ BLUE

価格：2,090円（税込）

キャラクターの顔や象徴するモチーフが並ぶ、ポップな巾着ポーチ。

ゴールドの金具がおしゃれな紐には、「エイリアン」のチャームもついています☆

キーホルダー TOY STORY/A

価格：2,310円（税込）

マント姿の「ウッディ」がかっこいい！

ポップなカラーのビーズで作られたキーホルダーに、「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」「エイリアン」のチャームが付いたキーホルダーです。

キーホルダー TOY STORY/B

価格：2,310円（税込）

「ジェシー」「ブルズアイ」「ハム」のチャームがキュートなキーホルダー！

キャラクターのカラーに合わせたビーズもおしゃれです。

『トイ・ストーリー5』の人気キャラクターたちが勢ぞろいする、ポーチやキーホルダー。

粧美堂「TOY STORY 5シリーズ」は、粧美堂公式オンラインストア、全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストアにて販売中です。

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