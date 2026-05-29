レンチン1分半で完成！春巻きの皮を使った冷凍ストックできる簡単ブリトー
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【レンチン1分半】疲れた未来の自分を助ける冷凍貯金！好きな具材で栄養満点ブリトー5種」と題した動画を公開しました。余りがちな春巻きの皮を活用して、冷凍保存も可能な栄養満点のブリトーを5種類作る方法を紹介しています。
動画では、大きめのラップの上に水にくぐらせた春巻きの皮を重ね、その上に具材を乗せて巻いていく手順を丁寧に解説しています。「2枚重ねて頑丈にします」と調理のポイントを説明。王道の「ハムチーズ」や「ウインナーチーズ」といった定番から、野菜もしっかり摂れる「ツナサラダ」「ハムサラダ」など、バリエーション豊かなレシピが登場します。
中でも目を引くのが、市販のてりやき味ミートボールを活用した「タコミート風ブリトー」です。袋の上からミートボールを揉んで潰し、ケチャップとカレー粉を少し加えるだけで「メキシカンな雰囲気の即席タコミート完成！」と、手軽に本格的な味を再現するアイデアを披露しました。出来上がったブリトーはラップに包んだまま冷凍でき、食べる時は600Wの電子レンジで1分半から2分加熱するだけ。断面にはとろけたチーズと具材がぎっしり詰まっており、食欲をそそります。
忙しい朝や小腹が空いた時にサッと食べられる「冷凍貯金」として、大活躍間違いなしのブリトー。好きな具材を自由に巻いて、手軽で美味しい一品を作ってみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］（5種分）
・春巻きの皮 10枚
・とろけるチーズ 5枚
・水 適量
＜ハムチーズ＞
・ハム 2枚
＜ウインナーチーズ＞
・ウインナー 2本
＜ツナサラダ＞
・お好みのカットサラダ 適量
・ツナ缶 適量
・マヨネーズ 適量
＜ハムサラダ＞
・ハム 2枚
・お好みのカットサラダ 適量
・マヨネーズ 適量
＜タコミート風＞
・市販のミートボール（てりやき味） 1袋
・お好みのカットサラダ 適量
・ケチャップ 適量
・カレー粉 少量
［作り方］
1. 大きめのお皿に水を用意し、手前に大きめのラップを敷く。
2. 春巻きの皮を1枚ずつサッと水にくぐらせてラップの上に置き、2枚重ねて密着させる。
3. 真ん中より少し手前にとろけるチーズを1枚置き、その上にお好みの具材を乗せる。サラダを入れる場合はマヨネーズで味付けする。ツナは油分をしっかり切ってから乗せる。
4. タコミート風は、ミートボールを袋のまま潰し、袋の中にケチャップとカレー粉を入れて混ぜ合わせたものをサラダの上に乗せる。
5. 左右の皮を内側に折りたたみ、手前から奥に向かってギュギュッと引き締めながら巻き、そのままラップでしっかりと包む。
6. 耐熱皿に乗せ、ラップごと600Wの電子レンジで1分半から2分加熱して完成。
動画では、大きめのラップの上に水にくぐらせた春巻きの皮を重ね、その上に具材を乗せて巻いていく手順を丁寧に解説しています。「2枚重ねて頑丈にします」と調理のポイントを説明。王道の「ハムチーズ」や「ウインナーチーズ」といった定番から、野菜もしっかり摂れる「ツナサラダ」「ハムサラダ」など、バリエーション豊かなレシピが登場します。
中でも目を引くのが、市販のてりやき味ミートボールを活用した「タコミート風ブリトー」です。袋の上からミートボールを揉んで潰し、ケチャップとカレー粉を少し加えるだけで「メキシカンな雰囲気の即席タコミート完成！」と、手軽に本格的な味を再現するアイデアを披露しました。出来上がったブリトーはラップに包んだまま冷凍でき、食べる時は600Wの電子レンジで1分半から2分加熱するだけ。断面にはとろけたチーズと具材がぎっしり詰まっており、食欲をそそります。
忙しい朝や小腹が空いた時にサッと食べられる「冷凍貯金」として、大活躍間違いなしのブリトー。好きな具材を自由に巻いて、手軽で美味しい一品を作ってみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］（5種分）
・春巻きの皮 10枚
・とろけるチーズ 5枚
・水 適量
＜ハムチーズ＞
・ハム 2枚
＜ウインナーチーズ＞
・ウインナー 2本
＜ツナサラダ＞
・お好みのカットサラダ 適量
・ツナ缶 適量
・マヨネーズ 適量
＜ハムサラダ＞
・ハム 2枚
・お好みのカットサラダ 適量
・マヨネーズ 適量
＜タコミート風＞
・市販のミートボール（てりやき味） 1袋
・お好みのカットサラダ 適量
・ケチャップ 適量
・カレー粉 少量
［作り方］
1. 大きめのお皿に水を用意し、手前に大きめのラップを敷く。
2. 春巻きの皮を1枚ずつサッと水にくぐらせてラップの上に置き、2枚重ねて密着させる。
3. 真ん中より少し手前にとろけるチーズを1枚置き、その上にお好みの具材を乗せる。サラダを入れる場合はマヨネーズで味付けする。ツナは油分をしっかり切ってから乗せる。
4. タコミート風は、ミートボールを袋のまま潰し、袋の中にケチャップとカレー粉を入れて混ぜ合わせたものをサラダの上に乗せる。
5. 左右の皮を内側に折りたたみ、手前から奥に向かってギュギュッと引き締めながら巻き、そのままラップでしっかりと包む。
6. 耐熱皿に乗せ、ラップごと600Wの電子レンジで1分半から2分加熱して完成。
YouTubeの動画内容
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