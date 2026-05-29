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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【レンチン1分半】疲れた未来の自分を助ける冷凍貯金！好きな具材で栄養満点ブリトー5種」と題した動画を公開しました。余りがちな春巻きの皮を活用して、冷凍保存も可能な栄養満点のブリトーを5種類作る方法を紹介しています。



動画では、大きめのラップの上に水にくぐらせた春巻きの皮を重ね、その上に具材を乗せて巻いていく手順を丁寧に解説しています。「2枚重ねて頑丈にします」と調理のポイントを説明。王道の「ハムチーズ」や「ウインナーチーズ」といった定番から、野菜もしっかり摂れる「ツナサラダ」「ハムサラダ」など、バリエーション豊かなレシピが登場します。



中でも目を引くのが、市販のてりやき味ミートボールを活用した「タコミート風ブリトー」です。袋の上からミートボールを揉んで潰し、ケチャップとカレー粉を少し加えるだけで「メキシカンな雰囲気の即席タコミート完成！」と、手軽に本格的な味を再現するアイデアを披露しました。出来上がったブリトーはラップに包んだまま冷凍でき、食べる時は600Wの電子レンジで1分半から2分加熱するだけ。断面にはとろけたチーズと具材がぎっしり詰まっており、食欲をそそります。



忙しい朝や小腹が空いた時にサッと食べられる「冷凍貯金」として、大活躍間違いなしのブリトー。好きな具材を自由に巻いて、手軽で美味しい一品を作ってみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］（5種分）

・春巻きの皮 10枚

・とろけるチーズ 5枚

・水 適量

＜ハムチーズ＞

・ハム 2枚

＜ウインナーチーズ＞

・ウインナー 2本

＜ツナサラダ＞

・お好みのカットサラダ 適量

・ツナ缶 適量

・マヨネーズ 適量

＜ハムサラダ＞

・ハム 2枚

・お好みのカットサラダ 適量

・マヨネーズ 適量

＜タコミート風＞

・市販のミートボール（てりやき味） 1袋

・お好みのカットサラダ 適量

・ケチャップ 適量

・カレー粉 少量



［作り方］

1. 大きめのお皿に水を用意し、手前に大きめのラップを敷く。

2. 春巻きの皮を1枚ずつサッと水にくぐらせてラップの上に置き、2枚重ねて密着させる。

3. 真ん中より少し手前にとろけるチーズを1枚置き、その上にお好みの具材を乗せる。サラダを入れる場合はマヨネーズで味付けする。ツナは油分をしっかり切ってから乗せる。

4. タコミート風は、ミートボールを袋のまま潰し、袋の中にケチャップとカレー粉を入れて混ぜ合わせたものをサラダの上に乗せる。

5. 左右の皮を内側に折りたたみ、手前から奥に向かってギュギュッと引き締めながら巻き、そのままラップでしっかりと包む。

6. 耐熱皿に乗せ、ラップごと600Wの電子レンジで1分半から2分加熱して完成。