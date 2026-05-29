Snow Man阿部亮平「ZIP！」欠席 深澤辰哉は28日「ノンストップ！」不在で理由に注目集まる「気になりすぎる」「海外かな？」
【モデルプレス＝2026/05/29】Snow Manの阿部亮平が29日、日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）を欠席。同局系アナウンサーの水卜麻美が理由を説明した。
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同番組の金曜パーソナリティーを務める阿部について、水卜アナは「今日、阿部さんはSnow Manのグループ活動のため『ZIP！』はお休みです」と報告。「クラスの人気者が欠席した時みたいな、ちょっとしたテンションの低さを感じるんですけれども心配しないでください。阿部さんは『讃岐うどん特集』とか、いろいろなところに出てきますのでお楽しみに」とにこやかに話した。
また、深澤辰哉も28日放送の「ノンストップ！」（フジテレビ系／月曜〜金曜：あさ9時〜）を欠席。番組の冒頭で「深澤さんはグループ活動のためお休みです」と伝えられていた。
この放送を受け、ファンからは「海外かな？」「グループの活動ってなんだろう？」「気になりすぎる」「応援してます！」「カナダにいるめめ（目黒蓮）に会いに行ってる？」などと推測する声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ・フジテレビ
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◆阿部亮平「ZIP！」欠席
同番組の金曜パーソナリティーを務める阿部について、水卜アナは「今日、阿部さんはSnow Manのグループ活動のため『ZIP！』はお休みです」と報告。「クラスの人気者が欠席した時みたいな、ちょっとしたテンションの低さを感じるんですけれども心配しないでください。阿部さんは『讃岐うどん特集』とか、いろいろなところに出てきますのでお楽しみに」とにこやかに話した。
◆深澤辰哉、28日放送「ノンストップ！」欠席
また、深澤辰哉も28日放送の「ノンストップ！」（フジテレビ系／月曜〜金曜：あさ9時〜）を欠席。番組の冒頭で「深澤さんはグループ活動のためお休みです」と伝えられていた。
この放送を受け、ファンからは「海外かな？」「グループの活動ってなんだろう？」「気になりすぎる」「応援してます！」「カナダにいるめめ（目黒蓮）に会いに行ってる？」などと推測する声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ・フジテレビ
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