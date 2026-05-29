【あす発売】鳥貴族初の「タイトーくじ」 人気の「ふんわり山芋の鉄板焼」が置き時計に変身
焼鳥屋「鳥貴族」を展開するエターナルホスピタリティジャパンは、タイトーより「タイトーくじ 鳥貴族」（1回税込770円）を、全国のミニストップ、ホビーショップ、書店などの対象店舗にて30日から順次販売する。
【写真】たれの付き方もリアル…取り外しもできる「超特大！もも貴族焼クッション」
鳥貴族初となるタイトーくじは、「もも貴族焼」や「ふんわり山芋の鉄板焼」などの人気メニューをモチーフに、ユニークなグッズが勢ぞろいした、鳥貴族ファン必見のくじ。日常に“トリキ”の楽しさを取り入れられる限定アイテムをラインアップしている。
■ラインアップ
・A賞
人気メニュー「ふんわり山芋の鉄板焼」をモチーフにした置時計。アラーム機能付きで、たまごを押すと止まるユニークな仕様になっている。
・B賞
鳥貴族の串入れをイメージしたペン立て。ペンやブラシなどの収納に使用可能。
・C賞
メニュー表・うぬぼれ看板がデザインされたおおきなタオル。友達と好きなメニューを語り合ったり、部屋に飾ったりして楽しめる。
・D賞
インパクトのある見た目で遊び心のある焼鳥ハンドタオル。
・E賞
ヘアピンやネクタイピンとしても使えるアクリルピン。「もも貴族焼（たれ）」「むね貴族焼（塩）」「つくねたれ」「ハート（ハツ）たれ」がデザインされている。
・F賞
鳥貴族ならではのデザインを使用したクリアファイルとコラージュステッカーのセット。コラージュステッカーは自分だけのオリジナル焼鳥を作って楽しめる。
・LH（ラストハッピー）賞
名物「もも貴族焼（たれ）」の超特大クッション。焼鳥とネギは串から取り外しができるユニークな仕様。最後のくじを引くともらえる。
・WH（ダブルハッピー）賞
タイトーくじ公式サイトからくじの半券に記載されたID番号を入力して応募した人の中から抽選で30人に「LH賞 超特大！もも貴族焼（たれ）クッション」がプレゼントされる。
・EXH（エクストラハッピー）賞
タイトーくじ公式サイトからF賞のくじの半券に記載されたID番号を入力した人の中から抽選で100人に「A賞 ふんわり山芋の鉄板焼風置時計」がプレゼントされる。
※WH賞・EXH賞の応募にはタイトーくじ公式サイトへ会員登録（無料）の上、ログインが必要
【写真】たれの付き方もリアル…取り外しもできる「超特大！もも貴族焼クッション」
鳥貴族初となるタイトーくじは、「もも貴族焼」や「ふんわり山芋の鉄板焼」などの人気メニューをモチーフに、ユニークなグッズが勢ぞろいした、鳥貴族ファン必見のくじ。日常に“トリキ”の楽しさを取り入れられる限定アイテムをラインアップしている。
・A賞
人気メニュー「ふんわり山芋の鉄板焼」をモチーフにした置時計。アラーム機能付きで、たまごを押すと止まるユニークな仕様になっている。
・B賞
鳥貴族の串入れをイメージしたペン立て。ペンやブラシなどの収納に使用可能。
・C賞
メニュー表・うぬぼれ看板がデザインされたおおきなタオル。友達と好きなメニューを語り合ったり、部屋に飾ったりして楽しめる。
・D賞
インパクトのある見た目で遊び心のある焼鳥ハンドタオル。
・E賞
ヘアピンやネクタイピンとしても使えるアクリルピン。「もも貴族焼（たれ）」「むね貴族焼（塩）」「つくねたれ」「ハート（ハツ）たれ」がデザインされている。
・F賞
鳥貴族ならではのデザインを使用したクリアファイルとコラージュステッカーのセット。コラージュステッカーは自分だけのオリジナル焼鳥を作って楽しめる。
・LH（ラストハッピー）賞
名物「もも貴族焼（たれ）」の超特大クッション。焼鳥とネギは串から取り外しができるユニークな仕様。最後のくじを引くともらえる。
・WH（ダブルハッピー）賞
タイトーくじ公式サイトからくじの半券に記載されたID番号を入力して応募した人の中から抽選で30人に「LH賞 超特大！もも貴族焼（たれ）クッション」がプレゼントされる。
・EXH（エクストラハッピー）賞
タイトーくじ公式サイトからF賞のくじの半券に記載されたID番号を入力した人の中から抽選で100人に「A賞 ふんわり山芋の鉄板焼風置時計」がプレゼントされる。
※WH賞・EXH賞の応募にはタイトーくじ公式サイトへ会員登録（無料）の上、ログインが必要