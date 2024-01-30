横浜スタジアムで５月２３日に開催された「ＤｅＮＡ対ヤクルト」戦で、女優・山本美月（３４）がセレモニアルピッチを行った。「ポケモンベースボールフェスタ２０２６」の一環で、芸能界屈指のポケモンファンとして知られる山本が登場。「えぐ可愛い」と投球もしぐさも反響を呼んでいる。

ピカチュウ６匹が背後で見守る中、ポニーテールを揺らしながら、華麗なフォームで「モンスターボール」と「スーパーボール」を投げ込んだが、惜しくもノーバン投球はならず。マウンド上で腰をかがめて悔しがった。

自身のＳＮＳでも「モンスターボール風野球ボールと、スーパーボール風野球ボールを投げました！ 最高の思い出です」と投稿。絵を書くことが好きな山本は「ネイルは直前に自分で塗りました 笑」とピカチュウらポケモン仕様のカラフルネイルを自分で塗ったことも明かした。

ＳＮＳ上には「ネイルめっちゃ器用」「ママになっても可愛い♥綺麗♥」「何もかもがかわいすぎます」「かわいいネイルとユニホームが似合ってて全部かわいい」「投球もネイルもバッチリ」「えぇぇぇえぐ可愛すぎます♥」などの声が届いている。山本は２０２０年に俳優・瀬戸康史と結婚し、２３年５月に第１子（３）を授かっている。