元セクシー女優の深田えいみが自身の過去について語り、8000万円の追徴課税騒動の裏側や当時の過酷な心境を赤裸々に明かす場面があった。

【映像】すっぴんで貯金口座を見せる深田えいみ

2018年にセクシー女優としてデビューすると、デビュー作品が爆売れし、一躍トップ女優となった深田。SNSでのファンとのやり取りやYouTubeチャンネルなども話題を集め、現在はSNSの総フォロワー数1400万人超えを誇るカリスマ的存在として、世界的にも人気を誇っている。

そんな深田が、5月28日に放送された、自らの意志で売れる資産を全て売却し新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #1』（ABEMA）に出演。番組内では、深田が資産を売る理由として、これまでの生い立ちや過去を赤裸々に告白する様子が公開された。

整形後の大ブレイクを経て、1年目の手取りで約4000万円を稼いだことを明かした深田だが、思わぬ金銭トラブルが。24歳から25歳の間に国税局の訪問があり、「ざっくり言われたのが8000万円」と、巨額の追徴課税を言い渡されたという。18歳でデビューした当時は税金に関する知識がなく、事務所会長に確認した際も「全部やってるから大丈夫」「気にしないで」と言われていたため、問題ないと思い込んでいたと振り返る。

当時の給料事情については「手渡しだったんです。大体いつも家の下で、それが当たり前だと思っていて」と告白。しかし、ある日突然、自身の携帯電話や自宅のインターホンが鳴り止まなくなり、事態が発覚したという。当時の年収は約2400万円で、在籍7年の累計収入1億5000万円が申告されていなかった。

さらに、整形代にも3000万円を費やしており、支払いは困難な状況。約3カ月間、国税局と行き来する日々が続き、最終的に500万円ずつ分割で返済するに至った。

信じていた大人たちからの裏切りや過酷な状況に直面し、深田は「いろんな大人に利用されて、怒りと憎悪、悲しさ、苦しみを味わって、本当に死にたい（と思った）」と絶望した心境を明かした。