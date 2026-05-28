Ｋ−１元３階級制覇王者の武尊（３４）が２８日、後楽園ホールで開催されたキックボクシングイベント「ＧＯＡＴ」のメイン前に引退セレモニーを行った。４月２９日のＯＮＥで、昨年完敗したロッタン（タイ）に鮮烈なＴＫＯで雪辱を果たし有終の美を飾ったが、「格闘技センスも運動神経もない僕でも世界王者になれた。才能は努力で埋められる。僕もこれからの格闘技界を陰ながら全力で支えていきたい。格闘技最高！」とあいさつし、涙を浮かべながら１０カウントゴングを聞いてリングに別れを告げた。

引退セレモニーには同門の野杁正明、松倉信太郎、渡辺雅和トレーナーや、妻でタレントの川口葵、元ライバルのレオナ・ペタスや大雅も花束を持って駆けつけた。

さらに、最後に「特別にこの方にも来ていただきました」とアナウンスされると、テーマ曲「ＨＯＬＤ ＯＵＴ」とともに元プロレスラーの武藤敬司（６３）が登場。「お疲れ様でした。引退試合も見たけど、有り余っているね。その有り余っているパワーでプロレスやんない？俺がナビゲートするよ。いい返事待ってます」と勧誘された。

憧れの存在からのメッセージに武尊は「子供の頃からのヒーローだったのでうれしいです」と声を弾ませつつ、「プロレスは…体と奥さんに相談して、また返事させてください」と苦笑いした。