タレントのタモリさん（80）が、俳優の宮沢りえさんとともに求人サイトの新CMに出演。インタビューで、食べ物の話に花が咲きました。

2人が出演したのは『Indeed PLUS』の新TVCM。『合う合う』篇では、カレーとマッシュポテトの組み合わせに舌鼓を打つシーンが撮影されました。

インタビューでは、このカレーについてタモリさんが「あるカレー屋さんに行くと、カレーの横にマッシュポテトが付いているんですよ。これも軽くカレー味が付いているんですけど」と言及。この組み合わせを実際に食べた宮沢さんは「本当においしくて。撮影なのでひとくちふたくちしか食べさせてもらえなかったので、もっと食べたかったです」と感想を語りました。

また、カレーにマッシュポテトが合うというストーリーにちなみ、“これは合うと思った意外な組み合わせ”の話題に。タモリさんが「たまごサンドのたまごにらっきょうを入れる」と言うと、宮沢さんも「それやったことあります」と反応。そして「たまごだけのもおいしいんですけど、ちょっとエッセンスっていうか、スパイスとシャリっていう食感ですよね」と話し、タモリさんもうなずき共感する様子を見せました。