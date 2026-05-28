タモリ 80歳 食べ物の意外な組み合わせを紹介 宮沢りえも驚き「すぐやります」
タレントのタモリさん（80）が、俳優の宮沢りえさんとともに求人サイトの新CMに出演。インタビューで、食べ物の話に花が咲きました。
2人が出演したのは『Indeed PLUS』の新TVCM。『合う合う』篇では、カレーとマッシュポテトの組み合わせに舌鼓を打つシーンが撮影されました。
インタビューでは、このカレーについてタモリさんが「あるカレー屋さんに行くと、カレーの横にマッシュポテトが付いているんですよ。これも軽くカレー味が付いているんですけど」と言及。この組み合わせを実際に食べた宮沢さんは「本当においしくて。撮影なのでひとくちふたくちしか食べさせてもらえなかったので、もっと食べたかったです」と感想を語りました。
■タモリおすすめの組み合わせは「まぜて食べるとうまいよ」
また、カレーにマッシュポテトが合うというストーリーにちなみ、“これは合うと思った意外な組み合わせ”の話題に。タモリさんが「たまごサンドのたまごにらっきょうを入れる」と言うと、宮沢さんも「それやったことあります」と反応。そして「たまごだけのもおいしいんですけど、ちょっとエッセンスっていうか、スパイスとシャリっていう食感ですよね」と話し、タモリさんもうなずき共感する様子を見せました。さらに「ポテトサラダには意外とわさびを入れるとうまい」とタモリさんが話すと、宮沢さんは「わさびは世界で一番好きなくらい好き」と大好物であることを明かしました。すると、タモリさんは「アイスクリームあるでしょ。あれをチンして少し柔らかくする。わさびをすって、上にのっけてまぜて食べるとうまいよ。わさびアイス」とアイスクリームとわさびの組み合わせをおすすめ。これには宮沢さんも思わず「え〜！ 甘い？ 辛い？」と興味津々。「やってみます、もう、すぐやります。わさび、ほんと大好き」と笑顔を見せました。