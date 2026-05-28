ずらりと並んだ「盲」の中に、1つだけ異なる漢字が隠れています。似た形の文字がたくさん並ぶと見分けが難しい！ 制限時間は1分、集中力を駆使して探してみましょう。

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たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！

「盲」という漢字がずらりと並んでいますが、その中にひっそりと別の漢字が1つだけ紛れています。どれも同じように見えてしまいがちですが、よく観察すると違いが見えてくるはず。制限時間は1分間、集中力を発揮して探してみましょう！

問題：「盲」に紛れた別の漢字は？

たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。

ヒント：答えの漢字は右半分にあります。

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正解：育

正解は上から2つ目、左から10つ目「育」でした。

▼解説
「盲」は「亡」と「目」を組み合わせた漢字、「育」は上部に「𠫓」、下部に「月」を持つ漢字です。下の部分が「目」と「月」で似た形に見えるため、ぱっと見では気づきにくいポイントでした。

制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)