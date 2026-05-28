22/7_the 3rdが『the 3rdプロジェクト』第3弾「叫ぶしかない青春」を配信リリース

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22/7に新加入した3期生8名による22/7_the 3rdが、「叫ぶしかない青春」を5月29日0時に配信リリースする。

■原曲からは想像がつかないロックアレンジへと転生

22/7_the 3rdは、22/7の名曲をあらたな解釈で再構築、次世代へと受け継いでいく『the 3rdプロジェクト』を展開中。

今回配信が開始となる「叫ぶしかない青春」はその第3弾で、オリジナルは22/7の初期のシングルにカップリングとして収録されていた隠れた名曲。

“青春とはほろ苦い。青春とは胸が苦しい。そして、2度とかえらない。だから叫ぶ。だから泣き叫ぶ。誰かに伝えたい。誰かにこたえて欲しい。こたえのない時間と気持ちが音楽に変わる”という思いの込められた楽曲で、今回のカバーではオリジナルから一変。すべてを覆すようなアレンジが施されあらたな名曲として転生した。

22/7_the 3rd版の「叫ぶしかない青春」は、5月11・12日に東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて行われた定期公演『ナナニジライブ 2026』にてサプライズ披露。原曲からは想像がつかないロックアレンジへと生まれ変わった楽曲を目の当たりにした観客に静かな衝撃を与えた

また、歌詞とリンクしたダンスは、楽曲が持つロックのなかに潜む儚さが見事に表現されている。本作のMVも後日公開予定だ。

(C)22/7 PROJECT

■リリース情報

2026.05.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「叫ぶしかない青春」