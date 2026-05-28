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「工事不要ですぐ涼しい」エアコンが付けられない部屋にはコレ！損しないスポットクーラーの選び方とおすすめ3選

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

家電系YouTubeチャンネル「まさとパパの家電チャンネル」が「すぐ使える！【スポットクーラー】実機使用 すぐに涼しい おすすめ」を公開した。動画では、エアコンが設置できない部屋でも、工事不要ですぐに涼しくなる家庭向けスポットクーラーのメリット・デメリットや、おすすめ3選を解説している。



まさとパパは、スポットクーラーの最大のメリットとして「ちゃんとした冷風が出る」「工事不要ですぐに使える」点を挙げる。一方で、排熱処理や排水処理、動作音、電気代といった4つのデメリットも指摘。多くのモデルが内部の水を蒸発させるノンドレン方式を採用しているが、除湿機能を使うと本体に水が溜まるため排水の手間が発生するという。構造上、室内機と室外機が一体化しているため、「あくまで壁掛けのエアコンが設置できない場合にだけおすすめ」と断言した。また、水を使う「冷風扇」は湿度が上がり体感温度が高くなる欠点があり、窓に直接取り付ける「窓用エアコン」とは移動の可否で用途が分かれる点も説明している。



動画の後半では、おすすめのスポットクーラー3選を紹介。1つ目は、アイリスオーヤマのインバーターポータブルクーラー「IPK-2306SV」だ。インバーター搭載で低騒音運転と節電を実現したモデルであり、まさとパパは実機を使って30分以内で完了する組み立て手順も実演した。



2つ目は、最強コスパとしてハイセンスの「HPAC-22S」を挙げ、旧モデル「HPAC-22H」の在庫があれば3万円未満で狙えるとアドバイス。

3つ目は、SHARPの「AV-U24S」で、プラズマクラスター7000を搭載し、部屋の空気をきれいにしたい人向けとして紹介している。



手軽に導入できるスポットクーラーだが、排熱や動作音といった特性を正しく理解することが重要だ。自身の部屋の条件や重視する機能を見極めることが、失敗しない夏支度の鍵となるだろう。