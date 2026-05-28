東京・昭島市「大型獣に注意」呼びかけにネット反響「どういうこと?!」「川伝いなら…」
東京都昭島市は27日、公式サイトで「大型獣に注意」と題した注意喚起を行った。
【写真】「もし今、クマに遭遇したら？」“命を守る”対処法
「大型獣らしき動物の糞を確認」とし「令和8年5月24日（日曜日）午前6時頃に、多摩川緑地くじら運動公園ソフトボール場（ナンバー6のレフト側外野付近）に大型獣らしき動物の糞が1つあることを確認しました」と公表。
「市においては、獣の種類を特定するため検査等を行います（検査結果判明までは数週間から1か月程度かかる見込みです）が、多摩川河川敷等を利用される際は、十分に注意してください」と伝えた。「なお、多摩川河川敷の運動施設等の利用は継続いたします」とした。
この注意喚起はネットで話題を集め「どういうこと?!」「イノシシじゃないの？」「川伝いならクマの可能性もあり得るな…」など大怪獣の正体を考察するコメントなどが寄せられていた。
【写真】「もし今、クマに遭遇したら？」“命を守る”対処法
「大型獣らしき動物の糞を確認」とし「令和8年5月24日（日曜日）午前6時頃に、多摩川緑地くじら運動公園ソフトボール場（ナンバー6のレフト側外野付近）に大型獣らしき動物の糞が1つあることを確認しました」と公表。
「市においては、獣の種類を特定するため検査等を行います（検査結果判明までは数週間から1か月程度かかる見込みです）が、多摩川河川敷等を利用される際は、十分に注意してください」と伝えた。「なお、多摩川河川敷の運動施設等の利用は継続いたします」とした。
この注意喚起はネットで話題を集め「どういうこと?!」「イノシシじゃないの？」「川伝いならクマの可能性もあり得るな…」など大怪獣の正体を考察するコメントなどが寄せられていた。