InstaChordは、ギター型の電子楽器「ストラモ（Strummo）」を開発し、応援購入サービス「Makuake」で先行予約販売を開始しました。先行予約価格は24,800円（税込）〜です。

記事のポイント

ギター初心者でつまずきがちな、「始めてみたもののできなかった」を解決するようなガジェット。コードを覚える必要がありませんし、練習で指が痛くなることもなさそうです。小型軽量なので手に取りやすい利点もあります。手軽に始める趣味としてピッタリなガジェットでしょう。

ストラモは、わずか5分の練習で弾き語りを楽しめるとうたう小型楽器です。左手で数字が記入されたボタンを押し、サウンドホールにあたる部分を右手でリズムを刻むだけと、簡単な操作性が特徴。ギター初心者だと難解な楽譜と複雑な指使いをシンプルにしたことで、すぐに弾けるようになるとしています。

楽譜を数字に自動変換するアプリ「KANTANコード」も提供しており、弾きたい曲のコード譜をアプリ内で「数字の楽譜」に変換し、ストラモで演奏可能。楽曲は100万曲以上に対応しているため、好きな楽曲を弾けます。

初心者向けではあるものの、ギターアンプとの接続にも対応しており、アンプ側の調整で自分好みの音を作り込むこともできます。また本体にスチールギター、ナイロンギター、ウクレレ、エレキギター ドライ／クリーン／ドライブ、電子ピアノの7音色を内蔵。気分や楽曲に合わせて音色を選ぶ楽しみがありそうです。

サイズは全長約38cmで、重さは約450g。カラーはホワイトとダークグレーの2色展開です。

配送予定日は2027年4月予定。またMakuakeでのプロジェクトは、目標金額が達成しなかったとしても必ずリターンのお届けがあるAll in 型となっています。

InstaChord

ストラモ

24,800円（税込）〜

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