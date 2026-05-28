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「分かった人だけが笑える」ダウンタウンがもたらした革命。吉本興業100年の歴史を徹底解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「たろーです【歴史解説】」が「吉本興業の歴史」を公開した。動画では、日本のエンターテインメント業界で巨大な影響力を持つ吉本興業の100年以上にわたる歩みを紐解いている。



動画の冒頭では、「日本でHIPHOPが流行らないのは松本人志がいるからである」という説を紹介。日本ではお笑い芸人が面白くてかっこいいという価値観が定着しており、その中心にあるのが吉本興業だという。



第1章では戦前の創業期を解説。1912年に吉本泰三・せい夫婦が始めた寄席経営からスタートし、落語から漫才へと人気を広げていった経緯を説明している。第2章では戦後の復興とテレビ時代への適応を追う。戦火で全てを失いながらも、テレビの普及に乗じて新喜劇の前身を確立し、横山やすし・西川きよしらが漫才革命をもたらした様子を描いている。



第3章では現代の吉本興業に焦点を当てる。1982年に設立されたNSCの1期生として登場したダウンタウンは、芸人を「笑われる存在」ではなく「分かった人だけが笑える」存在へと変え、お笑い界の圧倒的なトップに上り詰めた。



お家騒動やスキャンダルなどの試練に直面しつつも、吉本興業は現在まで多くの人気芸人を輩出している。動画は、歴史を支えた「大衆より半歩、先を行け」という教訓を紹介し、今後も笑いを提供し続ける同社の未来への期待で締めくくられた。