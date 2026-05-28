電撃結婚の見取り図リリー、お相手との顔出し2ショット番組動画が大反響「これが最初の出会いか」「付き合っとるやないかい」
お笑いコンビ・見取り図のリリー（41）が、27日深夜放送のTBSラジオ『スタンド・バイ・見取り図』内で結婚を発表。結婚前にお相手と共演していた番組がYouTubeで確認でき、反響を集めている。
【動画】「これが最初の出会いか」電撃結婚の見取り図リリー、お相手との顔出し2ショット
お相手は元岡山放送アナウンサーの今川菜緒（29）。現在所属する芸能事務所セント・フォースが、オリコンニュースの取材に対し、「結婚は事実です」と認めた。岡山放送時代にバラエティー番組『金バク！』のメインMCを務めており、岡山出身のリリーがゲスト出演していた。
2023年6月放送の予告動画では、リリーが「念願の初出演です」と喜び、今川アナに「インスタグラムとかフォローさせてもらっとるから見とるけど、実物の方がかわいい」とさらっと声をかけている。また、24年6月放送分では、2人でカウンターに座り、リリーがワインを楽しむ姿が映っている。
これに対して「これが最初の出会いか」「これが本当の出会いかー！リリーから先に好きになったっぽいねwお似合い！」「付き合っとるやないかい」「ほんまに結婚しちゃったよ」「リリーこの時から本気だったんだね〜」など、コメント欄に祝福の声が殺到している。
リリーは1984年6月2日生まれ、岡山県出身。2007年、盛山晋太郎と「見取り図」を結成した。2018年12月にはMBS『オールザッツ漫才』優勝、19年1月には『第四回上方漫才協会大賞』大賞を受賞。『M-1グランプリ2020』では3位に輝いた。
今川アナは、1996年12月28日生まれ、愛知県出身。同志社大学商学部商学科を卒業後、2019年に岡山放送にアナウンサーとして入社。25年3月に退社して、フリーアナウンサーとなり、現在TBSのニュースキャスターなどとして活動。所属事務所のプロフィールによると、趣味は、うなぎ屋巡り、ラジオを聴くこと、読書、韓国ドラマ鑑賞。特技は、マラソン（おかやまマラソン2022完走）としている。
【動画】「これが最初の出会いか」電撃結婚の見取り図リリー、お相手との顔出し2ショット
お相手は元岡山放送アナウンサーの今川菜緒（29）。現在所属する芸能事務所セント・フォースが、オリコンニュースの取材に対し、「結婚は事実です」と認めた。岡山放送時代にバラエティー番組『金バク！』のメインMCを務めており、岡山出身のリリーがゲスト出演していた。
これに対して「これが最初の出会いか」「これが本当の出会いかー！リリーから先に好きになったっぽいねwお似合い！」「付き合っとるやないかい」「ほんまに結婚しちゃったよ」「リリーこの時から本気だったんだね〜」など、コメント欄に祝福の声が殺到している。
リリーは1984年6月2日生まれ、岡山県出身。2007年、盛山晋太郎と「見取り図」を結成した。2018年12月にはMBS『オールザッツ漫才』優勝、19年1月には『第四回上方漫才協会大賞』大賞を受賞。『M-1グランプリ2020』では3位に輝いた。
今川アナは、1996年12月28日生まれ、愛知県出身。同志社大学商学部商学科を卒業後、2019年に岡山放送にアナウンサーとして入社。25年3月に退社して、フリーアナウンサーとなり、現在TBSのニュースキャスターなどとして活動。所属事務所のプロフィールによると、趣味は、うなぎ屋巡り、ラジオを聴くこと、読書、韓国ドラマ鑑賞。特技は、マラソン（おかやまマラソン2022完走）としている。