M-1グランプリ2020
『M-1グランプリ2020』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2022年12月27日
2021年3月11日
2021年1月22日
2021年1月9日
2021年1月4日
2021年1月3日
2021年1月2日
2021年1月1日
2020年12月31日
2020年12月30日
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マヂラブ野田の涙にネット大反響 芸人反対派だった母とテレビ電話
野田は、芸人になることに反対だった母親にM‐1の優勝をテレビ電話で報告
東スポWEB
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オール巨人がM-1出場者の寸評を公開 マヂラブには「聞き辛かってん」
マヂカルラブリーの出場時、アクリル板などにより声が聞き辛かったという
ABEMA TIMES
2020年12月28日
2020年12月27日
2020年12月26日
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マヂラブ漫才論争に若手コンビが胸中吐露 「自由じゃないとネタがもう…」
安土範彦は「自由な発想じゃないとネタがもう…」と率直な胸中を吐露
スポニチアネックス
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今田耕司がM-1での司会ぶり反省 マヂラブのネタ直後の笑い泣き
マヂカルラブリーのネタ直後に泣きながら爆笑していた件に言及
スポニチアネックス
2020年12月25日
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中川家の2人がM-1論争に辟易 礼二「我々しゃべくりでも何でもない」
審査員を務めた礼二はマヂカルラブリーに票を入れ、批判が寄せられたという
東スポWEB
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おいでやす小田、ユニットでのM-1決勝に「僕らが一番得した」
「決勝ウケて、点数低くて負けるかなと思ってた」と心境について言及
スポニチアネックス
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矢作兼がM-1めぐる漫才論争に持論「伝統芸能になってきてるんじゃ」
「思ったんだけど、漫才って伝統芸能になってきてるんじゃない？」と指摘
スポニチアネックス
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マヂラブ野田「M-1」決勝ネタ論争でボケる「あれは漫才じゃない」
野田クリスタルは、「あれは漫才じゃない」と決勝ネタ論争でボケをさく裂
オリコンニュース