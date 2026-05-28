日曜日のメゾンデ、新曲「アイズ」配信開始＆MVプレミア公開！

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日曜日のメゾンデの新曲「アイズ」が配信スタート。さらに、ミュージックビデオがYouTubeにてプレミア公開された。

「日曜日のメゾンデ」は、『週刊少年サンデー』『サンデーうぇぶり』で連載された人気漫画作品を、MAISONdesが音楽として昇華する新たなアーティストプロジェクト。

本楽曲「アイズ」は、漫画アプリ『サンデーうぇぶり』（小学館）にて連載中のmmkによる漫画『となりの席のヤツがそういう目で見てくる』を原作とした1曲。

“視線”をきっかけに始まる、もどかしくも賑やかなラブコメの空気感を、ポップかつ中毒性のあるサウンドで表現している。

作詞・作曲は、アニソンやボカロシーンをはじめ幅広く活躍する⌘ハイノミが担当。ラブコメ特有のテンポ感や感情の揺れ動きを落とし込んだ、エレクトロスウィング調のサウンドに仕上がっている。

目が合うたびに意識してしまう――そんな“近すぎる距離感”を描いた、疾走感あふれるポップチューンとなっている。

プレミア公開されたMusic Videoでは、原作漫画の印象的なエピソードやモチーフを随所に散りばめた映像に仕上がっている。

原作ファンなら思わず反応してしまう要素が数多く盛り込まれており、楽曲にあわせて次々と展開していく演出にも注目だ。

コミカルかつテンポ感のある映像表現の中で、楽曲の持つ“ドキドキする距離感”や感情の高まりが描かれており、楽曲と原作の魅力をどちらも楽しめる作品となっている。

原作読者はもちろん、初めて作品に触れる人でも何度も見返したくなるようなMusic Videoをぜひチェックしてほしい。

●楽曲情報

「アイズ」

作詞・作曲：⌘ハイノミ / 歌唱：礼衣

原作『となりの席のヤツがそういう目で見てくる』（© mmk／小学館）

配信中

配信リンクはこちら

https://orcd.co/nichimezo_eyes

●原作情報

mmk

『となりの席のヤツがそういう目で見てくる』



『サンデーうぇぶり』（小学館）にて連載中（既刊１〜5巻）。

＜あらすじ＞

見る側はもちろんドキドキするけど、見られる側もドキドキ…？ 『ラブコメクエスト』のmmkが送る、新時代の「お隣さん」純愛ショートコメディ！！

第1話 試し読み

https://www.sunday-webry.com/episode/2550689798706032865

週刊少年サンデー

https://websunday.net/

サンデーうぇぶり

https://www.sunday-webry.com/

＜日曜日のメゾンデとは＞

“日曜日のメゾンデ”は、架空の音楽アパート”MAISONdes”の中にあるどこかの部屋の本棚で、「サンデーうぇぶり」「週刊少年サンデー」から生まれた漫画作品を、さまざまなクリエイターが音楽にし、ボーカル礼衣が歌うアーティストプロジェクト。

恋の物語も、未来も過去も、笑い転げるコメディも、手に汗握るサスペンスも、魔法も宇宙も学校も、六畳半の中に無限に広がる物語から生まれる音楽の中には、あなたのための歌も、きっと見つかる。

関連リンク

日曜日のメゾンデ オフィシャルサイト

https://www.maisondes-6half.com/