5月23日、タレントでモデルの王林が自身のInstagramを更新。ピンクのレース下着をちら見せした大胆な私服ショットを公開し、そのスタイルのよさに注目が集まっている。

王林は《お気に入りアイテムにつつまれて夏先取りBBQしたら寒くてたえられなかった日》と投稿。公開された写真では、淡いイエローのシャツとショートパンツを合わせたコーディネートを披露していた。

「なかでも視線を集めたのは、腰部分からのぞく濃いピンクのレース下着と、へそピアスです。ラフなBBQスタイルながら、抜群のスタイルが際立つショットとなっており、思わずドキッとするようなスタイリングでした。健康的な色気もあり、王林さんらしい開放感が出ていましたね」（芸能ジャーナリスト）

SNSでは、

《誰やこの嫌味のないパリピは…と思えば王林ちやん》

《たまらん》

《パンツ？水着？》

と、称賛の声があがっている。

王林は、2013年から2022年まで、青森のローカルアイドルグループ「りんご娘」のリーダーとして活動。2018年7月に出演した『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）で注目を集め、津軽弁を隠さないキャラクターで一気に全国区となった。現在はバラエティだけでなく、モデルや音楽活動などマルチに活躍している。

「王林さんは “青森の素朴な女の子” というイメージでブレイクしました。ただ、最近はファッションやライフスタイル面で都会的なイメージも強くなっています。露出度の高い衣装やクラブ好きを公言する場面もあり、以前とのギャップを感じるファンもいるでしょう。

ただ、本人は今も青森と東京の二拠点生活を続けており、“東京に染まり切った” という印象だけにならないようバランスを取っている印象です」（前出・芸能ジャーナリスト）

さらに、この投稿には7人組グループ・WEST.の茺田崇裕が “いいね！” をしている。Instagramでは、フォローしている相手が “いいね！” した投稿にアイコン表示される仕様となっているため、ファンも目にしているはずだ。

「茺田さんと王林さんは、2024年上演のミュージカル『プロデューサーズ』で共演しており、仕事仲間として距離感が近くても不思議ではありません。ただ、今回の投稿はかなりインパクトの強い私服だったため、茺田さんも思わず反応したのかもしれません。

実際、王林さんを好意的に見ている人は多く、『応援したい』という声も数多くあがっています。今回のやり取りは自然なやり取りとして受け止められそうです」（前出・芸能ジャーナリスト）

“青森の素朴キャラ” から “大人の色気” まで見せる王林。そのギャップが、人気をさらに押し上げているのかもしれない。