テレビ朝日が「あのちゃんねる」（月曜深夜0時45分）の放送を終了すると28日、公式サイトで発表した。

発表では「この度、社内及び関係者の方々と協議した結果、6月15日（月）の放送をもって番組を終了することとなりました」と報告。「番組を楽しみにしてくださっている視聴者の方々、これまで番組を支えて頂いた出演者、関係者の皆様に心より感謝申し上げます」としている。

同番組ではあのが、共演者から嫌いな芸能人を問われ、鈴木紗理奈だと告白。放送後、鈴木がインスタグラムで「私が出てもない番組で 嫌いな芸能人の名前は？ という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた。普通にいじめやん」と、不快感と怒りを見せた。テレビ朝日や番組公式サイトで謝罪する騒動となり、その後、あのがXで番組降板宣言していた。

「あのちゃんねる」をめぐる騒動

▼5月18日深夜0時15分 「あのちゃんねる」放送。あのがゲームの中で嫌いな芸能人を問われ、鈴木紗理奈の名前を挙げる。

▼同21日 鈴木がストーリーズで「普通にいじめやん」と不快感表明。

▼同22日 テレビ朝日が謝罪。「スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて反省しております。あくまでも番組上の企画・演出によるもので、あの様にとっても本意ではない状況を招いてしまいました」。

▼同23日 番組公式サイトにも謝罪コメント掲載。当該放送回はTVer配信停止。番組公式Xからも動画削除。あのがXで番組降板宣言。