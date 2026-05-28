【SCHECTER HELLRAISER HYBRID C-1 KMOT Masaki Custom】（茨城県 菓子✡正樹 41歳のはず）

ギターは見た目も大事とゆーことで、ボデーのアウトラインはシンプルですが、アーチトップになってるのがポイント。色に関しては見る角度によって、青と紫の２色が楽しめます。

ピックアップはフロントがEMG 66 リアがEMG 57 EMGは代表機種の81 85がドンシャリ傾向ですが、こちらは中域がよく出る感じです。

更にアタシのギターにはリアとブリッジの間にRolandのGK-3ピックアップを搭載しており、これにより、ギターシンセサイザーを使用できるようになっております。ここが音色に関しては１番のポイントになっております。ギターシンセサイザーにはギターのシミュレーターも入っており、フットスイッチで、ストラトキャスターのハーフトーン風の音に変えたりできます。シンセサイザーなので、ピアノ系の音だったりホーン系の音だったり、色々な音色も楽しめます。

更に手元にある「起死回生」スイッチ（アタシの中での通称です）を操作すると、ギターシンセ内のパッチを変えたりできます。

アタシがこのサオを手に入れた頃、ひょんな事から女子プロレス団体スターダムの鹿島沙希選手を好きになり、最初はこのサオにはステッカーを貼らないと決めていたのですが、気付いたら…

先程出てきた、「起死回生」も鹿島沙希選手の得意技から勝手に拝借しました。ギターの名前に使われてるKMOTは鹿島沙希選手のファンの愛称キモオタからです。決して悪い意味ではありません。

ヘッド裏には鹿島沙希選手のおうつくCご尊顔が貼ってあり、見つめ合う事もできますw

鹿島沙希選手は４月２６日で引退されるのですが、私物にサインを入れて貰える機会があり、ボデー裏にサインを入れてもらい、一生手放せないキモティーギターに進化しました。

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おそらく鹿島沙希選手にとって、このギターに注がれたマニアックな改造やこだわりは一切理解不能でしょうが、ギターをキモティーと呼んでいる時点で一を聞いて十を知るところでしょう。私には、グロスフィニッシュのネック裏をこっそりサテンの手触りに改造し、ヘッド裏のご尊顔をガン見しながらネックをサラサラと撫で回している様子が目に浮かびます。まさにKMOT Masaki Customと命名される所以でございましょう。それにしても最近のギタシンって凄いですよね。某ギタリストはギターシミュレーターを活用して、ドロップDや全音下げなど、チューニング変更をシンセで実現させていますが、サウンド的にも遜色ないとか。すごい時代です。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

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