「トマト、この組み合わせにハマった〜」【塩昆布×大葉】が神！夏の到来を感じさせる絶品サラダ

トマトがおいしい時期になってきて、手に取ることも増えてきましたよね。加えて大葉も手に入ったら、ぜひ試してほしいのが「塩昆布」との組み合わせです。実はトマトにも昆布にも旨味成分のグルタミン酸が豊富で、重なることでコクがぐっと深まります。塩昆布が味の決め手になるサラダを2品ご紹介します。

▼にんにく香る中華風！「豆腐とトマトの塩昆布ごまサラダ」

豆腐とミニトマト、大葉を切って混ぜるだけ。にんにくの風味と塩昆布の旨味が合わさって、ご飯にもよく合うやみつき副菜です。水切り不要なので、3分あればあと一品が完成します。

▼叩きキュウリとトマトで！「きゅうりとトマトの低糖質サラダ」

棒で叩いたきゅうりとトマトを、塩昆布・大葉・ごま油などと和えるだけのサラダ。叩くことで味がよくしみ込み、シャキシャキの食感が楽しめます。さっぱりとした塩昆布の旨味が全体をまとめてくれます。





トマト・大葉・塩昆布の組み合わせは、それだけでも立派なおかずになるだけでなく、淡白な味わいの食材と合わせるとぴたりとハマります。「今日の味つけどうしよう…」というときに、塩昆布を味の決め手にした頼りになる1品を、ぜひ旬のうちに試してみてくださいね。

参考サイト

こんぶネット