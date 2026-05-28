男子日本代表が第1次強化合宿メンバーを発表…ジェイコブスや川島など、海外組も合流

5月28日、日本バスケットボール協会（JBA）は、2026年夏に開催予定の各種大会に向けて、6月8日から味の素ナショナルトレーニングセンターで実施する男子日本代表の第1次強化合宿に参加するメンバー24名を発表した。

今回の合宿は、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」のWindow3およびWindow4、そして「第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）」に向けた選考およびディベロップメントキャンプとして位置づけられている。

指揮を執る桶谷大ヘッドコーチ（琉球ゴールデンキングス）の下、シェーファーアヴィ幸樹（シーホース三河）や金近廉（千葉ジェッツ）をはじめ、ジェイコブス晶（フォーダム大学）、川島悠翔（シアトル大学）などの海外組も含めた平均年齢23.0歳の若手中心の24名が名を連ねた。

合宿は6月8日から14日にかけて行われ、今後各大会の直前合宿の招集メンバーは順次発表される予定だ。

発表された参加メンバーは以下のとおり。

■ 2026年度バスケットボール男子日本代表チーム 第1次強化合宿（アジア競技大会選考・ディベロップメントキャンプ）参加メンバー



▼選手



シェーファーアヴィ幸樹（C／206センチ／28歳／シーホース三河）



津屋一球（SG／191センチ／27歳／三遠ネオフェニックス）



川真田紘也（C／204センチ／27歳／長崎ヴェルカ）



佐土原遼（SF／192センチ／26歳／琉球ゴールデンキングス）



高島紳司（SG／191センチ／25歳／宇都宮ブレックス）



黒川虎徹（PG／175センチ／25歳／アルティーリ千葉）



三谷桂司朗（SG／191センチ／24歳／広島ドラゴンフライズ）



狩野富成（C／206センチ／24歳／サンロッカーズ渋谷）



脇真大（SG／193センチ／24歳／琉球ゴールデンキングス）



小川敦也（PG／190センチ／23歳／宇都宮ブレックス）



山内ジャヘル琉人（SG／190センチ／23歳／川崎ブレイブサンダース）



ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（PG／181センチ／23歳／サンロッカーズ渋谷）



金近廉（SF／197センチ／23歳／千葉ジェッツ）



山ノ内勇登（C／211センチ／23歳／オーラル・ロバーツ大学）



山粼一渉（SF／200センチ／22歳／サンロッカーズ渋谷）※7月1日より



ジェイコブス晶（SF／203センチ／22歳／フォーダム大学）



湧川颯斗（PG／197センチ／22歳／三遠ネオフェニックス）



小澤飛悠（SG／190センチ／21歳／名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）



武藤俊太朗（SG／190センチ／21歳／明治大学）



川島悠翔（PF／200センチ／21歳／シアトル大学）



渡邉伶音（PF／206センチ／20歳／アルティーリ千葉）



松本秦（SG／191センチ／19歳／早稲田大学）



瀬川琉久（PG／185センチ／19歳／千葉ジェッツ）



十返翔里（SG／193センチ／19歳／東海大学）

▼スタッフ



チームダイレクター：伊藤拓摩（JBA／長崎ヴェルカ）



ヘッドコーチ：桶谷大（琉球ゴールデンキングス）



アシスタントコーチ：吉本泰輔（Grand Rapids Golds／Denver Nuggets）



アシスタントコーチ：ライアン・リッチマン（シーホース三河）



コーチ：網野友雄（白鷗大学）



コーチ：町田洋介（仙台89ERS）



コーチ：藤田弘輝（大阪エヴェッサ）



コーチ：浜中謙（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）



コーチ：森高大（ベルテックス静岡）



コーチ：ケビン・アンゼンバーガー（長崎ヴェルカ）



コーチ：間宮誠（ー）



コーチ：弓波英人（長崎ヴェルカ）



アナライジングコーチ：冨山晋司（JBA）



アナライジングコーチ：塩野竜太（シーホース三河）



アナライジングスタッフ：保田延彦（JBA）



スポーツパフォーマンスコーチ：佐藤晃一（JBA）



スポーツパフォーマンスコーチ：緒方博紀（JBA）



スポーツパフォーマンスコーチ：西川潤（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）



アスレティックトレーナー：一柳武男（JBA）



アスレティックトレーナー：古澤美香（JBA）



アスレティックトレーナー：今崎嘉樹（信州ブレイブウォリアーズ）



アスレティックトレーナー：島田結依（福井ブローウィンズ）



アスレティックトレーナー：菅野凌平（千葉ジェッツ）



チームマネージャー：西村拓也（JBA）



アシスタントチームマネージャー：大木瀬音（JBA）



サポートスタッフ：平ひなた（JBA）



チーム広報：松本麻里（JBA）

※所属や年齢は2026年5月28日現在

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