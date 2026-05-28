Travis Japan・七五三掛龍也＆松田元太＆松倉海斗、アメリカ旅で絶景を体感 歴史ある蒸気機関車に大興奮
7人組グループ・Travis Japanによるトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、現在ディズニープラスにて独占配信中。あす22日午後4時から配信予定のEpisode7より「あらすじ」と「先行カット」3点が解禁された。
【番組カット】蒸気機関車に大はしゃぎ
同番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留の企画のもと、2つのTeamに分かれて旅をすることに。
Team Aの宮近海斗（Chaka）、中村海人（Umi）、吉澤閑也（Shizu）はキャンピングカーで乾いた風と土の匂いを感じる壮大な大自然を体感する旅へ。そして、Team Bの七五三掛龍也（Shime）、松田元太（Genta）、松倉海斗（Machu）は歴史と異文化が交差するディープな街を駆け抜ける旅へ、それぞれ出発。最終目的地、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう――。
「Episode 7」では、Team B（Shime、Genta、Machu）の3人が、19世紀から走りつづけている蒸気機関車、デュランゴ＆シルバートン鉄道に乗車。この列車は1880年代、鉱山業が盛んだったゴールドラッシュの時代に、物資や人、金や銀などの鉱石を運ぶために作られた、アメリカの中でも特に歴史ある鉄道の一つ。当時の面影が残るこの蒸気機関車を見た3人は大はしゃぎする。
特別に先頭車両にも入らせてもらうことに。そしてオープンデッキ列車に乗り込んだ3人は、目の前に広がる大自然の絶景に大興奮。車内で購入した、絶品ホットドッグに舌鼓を打つ。さらに、旅の途中線路の傍に流れていた川にも立ち寄り、アメリカの雄大な自然を堪能する。
【番組カット】蒸気機関車に大はしゃぎ
同番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留の企画のもと、2つのTeamに分かれて旅をすることに。
「Episode 7」では、Team B（Shime、Genta、Machu）の3人が、19世紀から走りつづけている蒸気機関車、デュランゴ＆シルバートン鉄道に乗車。この列車は1880年代、鉱山業が盛んだったゴールドラッシュの時代に、物資や人、金や銀などの鉱石を運ぶために作られた、アメリカの中でも特に歴史ある鉄道の一つ。当時の面影が残るこの蒸気機関車を見た3人は大はしゃぎする。
特別に先頭車両にも入らせてもらうことに。そしてオープンデッキ列車に乗り込んだ3人は、目の前に広がる大自然の絶景に大興奮。車内で購入した、絶品ホットドッグに舌鼓を打つ。さらに、旅の途中線路の傍に流れていた川にも立ち寄り、アメリカの雄大な自然を堪能する。