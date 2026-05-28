複雑なWi-Fiパス入力はもう間違えない！カメラの文字起こし機能で一発接続する裏技

「Wi-Fiのパスワード、また間違えた……」。年齢とともに手もとが見えにくくなってくると、スマホの小さな画面で細かい文字を入力するのも、なかなか大変ですよね。実はスマホのカメラを使えば、文字をそのままコピーすることができるんです。

今回は、複雑なパスワードが一発でラクに入力できる〈文字起こし機能〉の使い方をご紹介します。

カメラの〈文字起こし機能〉が便利！

文字入力には便利なお役立ち機能がいろいろついていて、上手に使えば文字入力がぐんとラクになります。紙に印刷された文字を読み取る文字起こし機能なら、Wi-Fiの複雑なパスワードの入力もあっという間に完了。文字入力するときのイライラが軽減されますよ。

パスワードも簡単入力！〈文字起こし機能〉の使い方

iPhone

事前に「設定」→「一般」→「言語と地域」→「テキスト認識表示」をONにしておく。

❶「カメラ」アプリをタップして起動→パスワードを撮影。

❷ 撮影した画像を開いてパスワードの上を長押し、「コピー」を選択→Wi-Fiのパスワード入力画面に「ペースト」。

Android

❶「カメラ」アプリをタップして起動→パスワードを撮影。

❷ 撮影した画像を開いて右上の「… 」から「Googleレンズ」を選択。文字起こししたい部分を長押しし、「コピー」を選択。Wi-Fiのパスワード入力画面に「ペースト」。

打ち間違いしやすいパスワード入力も、文字起こし機能を使えばスムーズに。「入力が大変……」と感じたときは、ぜひ試してみてくださいね。

教えてくれたのは……川島玲子さん

パソコン講師として20年間で1万人以上に教えた後、YouTube「いなわくTV」を開設し、登録者数40万人以上の人気チャンネルに。企業研修やオンライン講座、各種メディアにてICT講師としても活躍。著書に『人生後半が100倍楽しくなる！ 65歳からのスマホ＆AI活用術』（小社）など。

『人生後半が100倍楽しくなる！ 65歳からのスマホ＆AI活用術』

★スマホ＆AIを味方に人生を楽しみ尽くす！

「スマホを使いこなせない」「わからないことがあっても人に聞けずに困っている」「AIってどうやって使う？」。そんな人へ、スマホをもっと楽しくお得に使う方法やAIの超・基礎知識を紹介。人生100年時代、スマホを味方に今後の人生を楽しみ尽くしましょう。

（オレンジページ刊 『人生後半が100倍楽しくなる！ 65歳からのスマホ＆AI活用術』より）