大人気グループ・嵐の活動終了まで残すところあとわずか。5月27日には、情報番組『あさイチ』（NHK）で、ファンの「推しロス」についての特集が放送された。

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「どのツラ下げて…」嵐ファンの憤り

番組では、嵐が5月31日に東京ドームで最終公演を行うという話題をピックアップ。ファンたちが“ロス”をどう乗り越えるかにフォーカスした。

「福岡公演に参戦した人たちや、闘病中に嵐の存在が大きな支えになった人への取材など、ファンの声を取り上げる場面も。そのほか、“グッズを手放す”など、実際に“推し”がいなくなった経験がある人たちがとった対処法などが紹介されました」（テレビ誌ライター）

嵐の東京ドーム公演は公式による生配信も決まっており、チケットが入手できなかった人たちも“最後の勇姿”を見届けることができる。

刻々と迫る活動終了の中、『あさイチ』で組まれた特集にファンも感動……かと思いきや、ネット上ではまったく異なる反応が寄せられている。

「故・ジャニー喜多川氏による性加害問題が取り沙汰された2023年、NHKは旧ジャニーズことSTARTO社のタレントの新規起用を見合わせる措置をとりました。被害者への補償や再発防止策が進んでいるとして翌年10月に出演依頼を再開しましたが、NHKが当時とったこの“出禁”措置は、旧ジャニーズファンの心に今も深く刻まれています。

また、2023年11月に大河『どうする家康』で主演を務めていた松本潤さんが『あさイチ』に出演した際、司会の鈴木奈穂子アナが性加害問題について質問をぶつけたことも、ファンにとって許し難い記憶になっている模様。そんな背景から、今回の嵐特集に対しても辛辣な声が多いようです」（アイドル誌ライター）

X（旧ツイッター）などのSNS上では、「NHKどのツラ下げて嵐の特集してるん……潤くんが『あさイチ』出たときに鈴木アナが心無い言葉かけてたの忘れてないですからね」「NHKのテレビや紅白の歴史を振り返る番組で嵐はじめ全ジャニーズの出演場面を1つも使わなかったのに」「突然『事務所問題はー』と質問し松潤が一瞬言葉に詰まって苦しげに答えた場面は忘れません」「大河の時のことは忘れてないし、まじそれから全くNHK見てないくらい許してないので」「あの時期にタレントを好意的に使い続けてくれた番組でやるならともかく、NHKしかもあさイチに嵐を扱う権利も資格もねぇわ」など、憤りの声が多く寄せられている。

多くのファンたちが、それぞれの思いを胸に“カウントダウン”の時間を過ごしている今。『あさイチ』の特集を“余計なお世話”と感じた人も多かったようだーー。