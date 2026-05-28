音楽ユニット「ＹＯＡＳＯＢＩ」が２８日、都内で行われたアクションゲーム「オーバーウォッチ」とのコラボ発表会に出席した。

チーム対戦型アクションゲームの「オーバーウォッチ」が新シーズンを迎え、ＹＯＡＳＯＢＩとコラボするというもの。ゲーム内でＹＯＡＳＯＢＩならではの世界観を楽しめるという。

Ａｙａｓｅとｉｋｕｒａはゲームの世界観である近未来をイメージした衣装で登場。Ｉｋｕｒａは今回のコラボに「今回、オーバーウォッチで東京をイメージしたマップができるということで、ＹＯＡＳＯＢＩを選んでいただけたこともうれしかったですし、世界中でたくさんの方に愛されているゲーム作品なので、ご一緒できるのは気が引き締まる思いでした」と語った。

ＹＯＡＳＯＢＩの新アルバムには「オーバーウォッチ」の短編小説から着想を得たコラボレーション楽曲「オリオン」が収録される。ゲームに出てくる３人のヒーローを核にしたもので、オリオン座の中央にある３つの星をテーマにしたという。Ａｙａｓｅは「実際、星同士はすごい遠い距離にあるけど、ある角度から見たときにはちゃんと寄り添って並んでいるということをテーマにしている。東京マップということでＪ―ＰＯＰ魂を乗せて作ったという感じ」と話した。