【この可愛さはズルい】SNSで話題のミントコア！手作りしたくなる映えスイーツ3選

SNSで話題の「ミントコア」とは、爽やかなミントグリーンの色合いや透明感を生かしたファッション、ライフスタイルにおけるトレンドのこと。カフェメニューにも多く見られますが、今回は、見た目もかわいいミントを使ったスイーツを3つご紹介。アイスクリーム、クッキー、シフォンケーキと、どれも手作りしたくなる一品ばかりです。

▼生のミントから作る本格アイスクリーム

ミントシロップではなく、摘みたてのミントの葉を牛乳に漬け込んで香りをうつした、ひと手間かけた本格派。刻んだチョコレートを混ぜ込んで、食感も楽しめるチョコミントフレーバーに。食用色素（青）を少量加えると、あの淡いミントグリーンに。SNSに投稿したくなる色合いが楽しめます。

▼フレッシュミントをたっぷり混ぜ込んだ大人のチョコクッキー

ミントの葉をザクザクと大きめに刻んで焼き上げたアイスボックスクッキー。細かく刻まないほうが香りがよく立つそう。棒状にして冷凍保存もできるので、食べたいときに食べたい分だけ切って焼きたてを楽しめる点もうれしいポイントです。

▼あまり見かけない？大人味のチョコミントシフォンケーキ

チョコ×ミントの組み合わせをシフォンケーキで表現したレシピ。ペパーミントエッセンスと緑の食用色素で香り高いミントグリーン生地に仕上げ、刻んだチョコを混ぜ込みます。レシピ作者さんいわく「かなり濃いめに色をつけてOK」とのこと。鮮やかなグリーンに仕上げれば、まさにミントコアな一品に。





旬を迎えたミントの清涼感とチョコのコクが絶妙に組み合わさったスイーツは、食べておいしく、見ても楽しい！ミントコアカラーを料理でも取り入れてみてはいかがでしょうか。

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