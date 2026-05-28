31日に東京ドームで開催される嵐のラストツアー最終公演を控え、シャープの公式Xなどが28日までに更新され、「デカいテレビで見る方法」を案内し、大きな反響を得ている。

公式Xでは「今週日曜の嵐ラストツアー最終公演からの問い合わせを見越して、配信をデカいテレビで見る方法を、あらかじめサポートページで案内してるのえらい」と投稿。

公式サイトでの「お知らせ ネット配信ライブ視聴に関するご注意（2026年5月22日更新）」、パソコンやスマートフォンとテレビを接続する方法を記した案内を添付した。続く投稿では、公式サイトで案内している文書のリンクも貼り付けた。

ネット上では嵐の最終公演を控え、自宅テレビで視聴する方法について質問する声や、接続に奮闘する声などが多く上がっている。今回のシャープの投稿を受け、「お気遣いありがとうございます」「誰かの引用かと思ったら本物でヤバい」「ご説明ありがとうございます」「早速試してみます」「マジで偉いし、Xにも掲載してくれて、なお偉い」「感謝カンゲキ雨嵐」「シャープさん優しすぎます！」などの声が上がっていた。