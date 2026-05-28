敷居が高くないジャズ喫茶が神保町に。挽きたてコーヒーとチーズケーキ、棚一面のレコードに囲まれる贅沢
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神保町のジャズ喫茶店『きっさこ』です。
自分好みにジャズを楽しめる空間
路地裏の昔ながらの小さな喫茶店にして音楽喫茶。敷居が高いのはちょっと……という人は『きっさこ』へ。挽きたてのコーヒーにチーズケーキ。本を読む人、聴く人、語らう人……。喫茶店成分とジャズ成分の塩梅がいい。とはいえぐるっと棚一面に収納されたレコードやCDは圧巻で、大きなスピーカーが鳴らす艶やかな音にはグッとくる。
『きっさこ』コーヒー
『きっさこ』コーヒーは浅煎り、中煎り、深煎りから選べる。チーズケーキはレアもベイクドもあり
神保町『きっさこ』
［店名］『きっさこ』
［住所］東京都千代田区神田神保町2-24-3
［電話］03-6272-9354
撮影／編集部、取材／池田一郎
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
※画像ギャラリーでは、チーズケーキの画像をご覧いただけます
※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。