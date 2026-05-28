敷居が高くないジャズ喫茶が神保町に。挽きたてコーヒーとチーズケーキ、棚一面のレコードに囲まれる贅沢

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神保町のジャズ喫茶店『きっさこ』です。

自分好みにジャズを楽しめる空間

路地裏の昔ながらの小さな喫茶店にして音楽喫茶。敷居が高いのはちょっと……という人は『きっさこ』へ。挽きたてのコーヒーにチーズケーキ。本を読む人、聴く人、語らう人……。喫茶店成分とジャズ成分の塩梅がいい。とはいえぐるっと棚一面に収納されたレコードやCDは圧巻で、大きなスピーカーが鳴らす艶やかな音にはグッとくる。

『きっさこ』コーヒー

『きっさこ』コーヒーは浅煎り、中煎り、深煎りから選べる。チーズケーキはレアもベイクドもあり

神保町『きっさこ』

［店名］『きっさこ』

［住所］東京都千代田区神田神保町2-24-3

［電話］03-6272-9354

撮影／編集部、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、チーズケーキの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】入りやすいジャズ喫茶が気になる！ チーズケーキも絶品の昔ながらの音楽喫茶（3枚）