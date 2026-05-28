【ローソン】チョコがゴロゴロ入りすぎ!? 「ゴロチョコ!」シリーズパン2品が新発売
ローソンは5月26日より、ゴロっとしたチョコが決め手の「ゴロチョコ!」シリーズのパン2品を、全国の「ローソン」にて販売している。
ローソン「ゴロチョコ!フランスパン」(192円)
まずは、香ばしいフランスパンに角切りチョコを巻き込んだ「ゴロチョコ!フランスパン」。ゴロゴロのチョコが美味しいフランスパンで、価格は192円。
ローソン「ゴロチョコ!メロンパン いちご」(214円)
また、いちごフレーバーの「ゴロチョコ!メロンパン いちご」(214円)も登場。外側はいちご果汁を使用した生地、内側のふんわり生地にも角切りチョコを使用している。
なお、新商品2品に先立ち、ローソンでは「ゴロチョコ!メロンパン」(192円)と「ゴロチョコパン 4個入」(235円)を販売している。
ローソン「ゴロチョコ!メロンパン」(192円)
ローソン「ゴロチョコパン 4個入」(235円)
※画像はすべてイメージ。
※一部の商品は、九州・山口・沖縄エリアでは発売されない。
※沖縄エリアでは、商品仕様と価格が異なる場合がある。
ローソン「ゴロチョコ!フランスパン」(192円)
まずは、香ばしいフランスパンに角切りチョコを巻き込んだ「ゴロチョコ!フランスパン」。ゴロゴロのチョコが美味しいフランスパンで、価格は192円。
ローソン「ゴロチョコ!メロンパン いちご」(214円)
なお、新商品2品に先立ち、ローソンでは「ゴロチョコ!メロンパン」(192円)と「ゴロチョコパン 4個入」(235円)を販売している。
ローソン「ゴロチョコ!メロンパン」(192円)
ローソン「ゴロチョコパン 4個入」(235円)
※画像はすべてイメージ。
※一部の商品は、九州・山口・沖縄エリアでは発売されない。
※沖縄エリアでは、商品仕様と価格が異なる場合がある。