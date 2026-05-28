フライブルクへの完全移籍が決まった山本理仁

ベルギー1部シント＝トロイデンのMF山本理仁はドイツ1部フライブルクへの完全移籍が決まった。

ベルギーからドイツへのステップアップにエールが続々と寄せられている。

山本は2023夏にガンバ大阪から期限付き移籍でシント＝トロイデンに加入。翌年完全移籍となった。過去2シーズンはリーグ戦で得点はなかったが、今季は5得点6アシストと得点に絡む機会を増やすなど飛躍のシーズンとなった。現地メディアでは移籍金800万ユーロ（約14億8000万円）と報じられている。

山本はクラブを通じて「この度、SCフライブルクに移籍することになりました。昨シーズンまでの2年間は、決して楽しい時間ばかりではなく、自分自身と向き合いながら、もがき続けた日々でした。それでも変わらず僕の可能性を信じ、支えてくださったシント＝トロイデンに関わるすべての皆様に、心から感謝しています」とクラブへの感謝を述べ、「新しい環境でも自分らしく、次のワールドカップに向けてさらに成長できるよう努力していきます」と新天地でのプレーへの意気込みを明かした。

SNSでは「ステップアップおめでとう」「ついに、5大リーグに移籍か」「出世したなぁ」「新たな挑戦の成功を心から祈っております」「ブンデスにステップアップ、素晴らしい」「唯人とチームメイト！？」といったコメントが寄せられていた。今季ブンデスリーガで7位、UEFAヨーロッパリーグで準優勝を果たしたクラブで定位置をつかむことができるのか。24歳の新たな挑戦に注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）