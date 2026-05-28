6月4日のスミ☆オシは…
「X GAMES CHIBA 2026」
世界最高峰のアクションスポーツ国際競技大会が今年も開幕！
世界17カ国からスケートボード、BMX、Moto Xの
トップアスリート77名が集結します。
佐々木音憧、吉沢恋、芝田モト、開心那、中村輪夢などの
日本人選手の活躍からも目がはなせません。
さらに会場で開催される音楽ライブではIMP.が出演！
X GAMESならではのアーバンスポーツと音楽の融合を
ぜひ会場でお楽しみください。
番組ではイベントの魅力をアスリートの映像をまじえて
ご紹介します。
公式HP https://xgamesjapan.com/
7月4日（土）・5日（日）開催 千葉 幕張メッセ
チケット絶賛販売中！
舞台「罠」
男女6人の光と影が交錯する衝撃のサスペンス劇！
2024年秋に完売御礼となった大人気公演が帰ってきます。
主要な登場人物は6人。新婚妻の行方不明事件を発端に
緊張感漂うやりとりが続く台詞劇、心理劇としての見ごたえが
十分ある舞台になっています。
上川隆也、藤原紀香、渡辺大、財木琢磨、須藤理彩、藤本隆宏
という豪華な顔ぶれが一堂にかいしました。
番組では行方不明となる新婚妻を演じた藤原紀香へのインタビュー
をまじえながら舞台の魅力をお届けします。
公式HP https://wana-ntv.jp/
6月6日（土）〜26日（金）東京公演 よみうり大手町ホール
チケット絶賛販売中！