「X GAMES CHIBA 2026」

世界最高峰のアクションスポーツ国際競技大会が今年も開幕！

世界17カ国からスケートボード、BMX、Moto Xの

トップアスリート77名が集結します。

佐々木音憧、吉沢恋、芝田モト、開心那、中村輪夢などの

日本人選手の活躍からも目がはなせません。

さらに会場で開催される音楽ライブではIMP.が出演！

X GAMESならではのアーバンスポーツと音楽の融合を

ぜひ会場でお楽しみください。

番組ではイベントの魅力をアスリートの映像をまじえて

ご紹介します。

公式HP https://xgamesjapan.com/

7月4日（土）・5日（日）開催 千葉 幕張メッセ

チケット絶賛販売中！

舞台「罠」

男女6人の光と影が交錯する衝撃のサスペンス劇！

2024年秋に完売御礼となった大人気公演が帰ってきます。

主要な登場人物は6人。新婚妻の行方不明事件を発端に

緊張感漂うやりとりが続く台詞劇、心理劇としての見ごたえが

十分ある舞台になっています。

上川隆也、藤原紀香、渡辺大、財木琢磨、須藤理彩、藤本隆宏

という豪華な顔ぶれが一堂にかいしました。

番組では行方不明となる新婚妻を演じた藤原紀香へのインタビュー

をまじえながら舞台の魅力をお届けします。

公式HP https://wana-ntv.jp/

6月6日（土）〜26日（金）東京公演 よみうり大手町ホール

チケット絶賛販売中！

