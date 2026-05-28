道頓堀で関西7スポットを無料疑似体験！ パナソニック コネクトグループ「AcroSign®」

記事ポイント 大阪・道頓堀の「Pivot BASE Cafe & Bar @Dotonbori」で、関西観光地をテーマにしたイマーシブ映像体験が2026年6月3日から始まりますスマートフォンで自分の写真をアップロードすると、選んだ観光地に合わせたAI生成アバター記念写真が自動作成されます実施期間は2026年6月3日〜11月23日で、体験料金は無料です 大阪・道頓堀の「Pivot BASE Cafe & Bar @Dotonbori」で、関西観光地をテーマにしたイマーシブ映像体験が2026年6月3日から始まりますスマートフォンで自分の写真をアップロードすると、選んだ観光地に合わせたAI生成アバター記念写真が自動作成されます実施期間は2026年6月3日〜11月23日で、体験料金は無料です

大阪・道頓堀の観光交流拠点「Pivot BASE Cafe & Bar @Dotonbori」で、イマーシブ映像と画像生成AIを組み合わせた観光体験の実証実験が2026年6月3日から始まります。

パナソニック コネクトグループとJTBが共同で実施するこの取り組みでは、嵐山・通天閣・東尋坊など関西各地の観光スポットを三面スクリーンで疑似体験できます。

体験料金は無料で、2026年11月23日まで提供されます。

パナソニック コネクトグループ「AcroSign®」





実施場所：Pivot BASE Cafe & Bar @Dotonbori（株式会社JTB運営）実施期間：2026年6月3日〜11月23日体験料金：無料共同主催：パナソニック コネクトグループ、株式会社JTB協力：カラーズクリエーション株式会社

「Pivot BASE Cafe & Bar @Dotonbori」は、国内外の旅行者に「旅の新たな発見・体験」を提供するコンセプトでJTBが運営するカフェ&バーです。

そのJAPAN SHOWCASEエリアにパナソニック製プロジェクターを活用した三面構成のイマーシブ映像空間が設置され、嵐山・通天閣・姫路セントラルパーク・東尋坊・岸和田だんじり祭・嵯峨野ロマンティック・琵琶湖バレイなど関西の観光スポット映像を体験者自身が選択できます。

この実証実験は、これまで知名度の低かった日本各地の観光スポットへの関心を高め、実際の訪問意向につながるかを検証することを目的としています。

2025年の訪日外国人客数は約4,268万人と前年比15.8％増で過去最高を更新しており、人気エリアへの訪客集中によるオーバーツーリズムを背景に、観光分散の新たな手段として位置づけられています。

三面スクリーンで包まれるイマーシブ映像体験





三面スクリーンに囲まれたブースにはスツールと机が設けられ、体験者は手元のコントローラーを操作することで映像内の視点を前後左右に動かし、全方位を自由に見渡せます。

福井県・丸岡城の鳥瞰映像では城郭を上空から一望する映像が三方の壁面を埋め尽くし、空撮ならではのスケール感が体験できます。





女性来場者がコントローラーを持ちながら大阪市街の空撮映像と向き合う体験コーナーでは、ヘルメット着用のアニメキャラクターも映像内に登場し、観光地の世界観が演出されています。

従来の主観型VR映像体験と異なり、体験者自身が映像内に合成されるため「自分が入り込んだ」感覚が高まり、体験の記憶定着が向上することが期待されます。

画像生成AIによるアバター記念撮影





岸和田だんじり祭をテーマにしたAI生成映像では、法被姿のキャラクターがだんじりの綱を引く躍動的な場面と周囲の観衆の様子が大型壁面を覆います。

体験者がQRコードをスマートフォンで読み取り、その場で自身の写真をアップロードすると、選択した観光地のテーマに合わせて画像生成AIが背景・衣装・ポーズを最適化した記念写真を自動生成し、映像上に即座に表示します。

アバターの服装とポーズはそれぞれの観光地に合わせてAIが選定し、実際にその場を訪れたような記念写真が仕上がります。

画像生成モデルの選定とプロンプトの作成はカラーズクリエーションの監修のもとで行われており、前後の動作を含めた体験全体の設計で没入感を最大化しています。

クラウド映像配信プラットフォーム「AcroSign®」の仕組み

映像の制御にはパナソニック コネクトグループのデジタルサイネージソリューション「AcroSign®」が活用されています。

「AcroSign®」は映像配信・空間演出・情報表示を統合管理するクラウド型の映像配信プラットフォームで、映像の切り替えや遠隔での監視・制御・配信をクラウドで処理します。

従来はオンプレミス運用が主流だった空間演出システムにおいて、クラウド化によって処理負荷の大きいAI処理も効率的に実現しています。

各社の役割は明確に分担されており、パナソニック コネクトグループが「AcroSign®」の提供・システム構築・プロジェクター等機材の提供を担い、JTBがロケーション提供と観光映像コンテンツの制作協力を担当します。

個人情報（顔画像）の取得および生成AIによる加工処理・体験アプリケーションとAIクラウド基盤の設計・開発はカラーズクリエーションが担います。

嵐山・通天閣・姫路セントラルパーク・東尋坊・岸和田だんじり祭・嵯峨野ロマンティック・琵琶湖バレイなど複数の関西観光スポットから映像を選んで疑似体験でき、AIが生成するアバター記念写真も含めてすべて無料で提供されます。

国内外からの旅行者が旅の計画段階で新しい観光地と出会うきっかけとなる体験です。

パナソニック コネクトグループ「AcroSign®」の紹介でした。

よくある質問

Q. 体験できる観光地の映像はどのように選ぶのですか？

A. 「Pivot BASE Cafe & Bar @Dotonbori」の三面スクリーンブースで、嵐山・通天閣・姫路セントラルパーク・東尋坊・岸和田だんじり祭・嵯峨野ロマンティック・琵琶湖バレイなど複数の観光地映像から体験者自身が希望のものを選択できます。

Q. AIアバター写真の生成に使った顔写真のデータはどのように管理されますか？

A. 個人情報（顔画像）の取得および生成AIによる加工処理はカラーズクリエーションが担当します。

取り扱いの詳細については、実施場所での案内または主催者から提供される情報に掲載されます。

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