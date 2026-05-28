【MG 1/100 ガンダムリバティアストレイ レッドフレーム】 12月 発売予定 価格：8,250円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MG 1/100 ガンダムリバティアストレイ レッドフレーム」を12月に発売する。価格は8,250円。

本製品は、漫画「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ASTRAY」に登場する新たなガンダムアストレイ「ガンダムリバティアストレイ レッドフレーム」を、同社のプラモデルシリーズ「MG（マスターグレード）」で商品化するもの。

新規造形のフレームにより最高峰の可動を実現。より人間らしいポージングが可能となっており、機体各所に歴代MG最高峰の連動ギミック数を内蔵している。

新規造形パーツを交えたシールド、ライフルが付属しているほか、ガーベラ・ストレート、タイガー・ピアスが付属しており、ガーベラ・ストレート、タイガー・ピアスはライフルに装着可能なオリジナルギミックを搭載している。

また、鞘を持つことのできる手首パーツが付属し、ポージングの幅を広げることができる。

「MG 1/100 ガンダムリバティアストレイ レッドフレーム」

【HOBBY NEW ITEM INFO.】

2026年12月発売予定！

本日以降、順次店頭やWEBにて予約受付開始！



MG 1/100 ガンダムリバティアストレイ レッドフレーム



『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ASTRAY』に登場する新たな「ガンダムアストレイ」を新規造形を交えて徹底再現！… pic.twitter.com/USShjOtCi9 - BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS） (@HobbySite) May 28, 2026

付属品ガーベラ・ストレート×1タイガー・ピアス×1シールド×1ビームライフル×1ビームサーベル×2ハンドパーツ×1式ジョイントパーツ×1式ホイルシール×1水転写式デカール×1

(C)サンライズ

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