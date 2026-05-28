中国メディアの快科技は25日、中国の民生用ドローン（小型無人機）大手、大疆（DJI）のビデオカメラ製品が日本で爆発的に売れ、4月のシェアが過去最高の72．5％に達したと報じた。

記事によると、日本のBCNによる4月のビデオカメラ販売台数ランキングで、1位が「Osmo Pocket 4」、2位が「Osmo Pocket 3」、3位が「Osmo Action 4」、4位が「Osmo Nano」とDJI製品が4位までを独占した。5位にライバルの影石の「Insta360 GO Ultra」が入った。

Osmo Pocket 4は、4月22日の発売からわずか9日で4月のビデオカメラ販売台数シェア21．5％を獲得し、最も売れた製品となった。

DJIの新製品が日本のビデオカメラ市場全体の成長を後押した。4月の市場全体の販売台数は前年同月比158．1％増となり、金額ベースでも135．2％と大幅な伸びを記録した。

BCNのランキングは、全国2400の家電量販店やオンラインショップの実売データを集計したもの。

これまでドローン業界をリードしてきたDJIは、カメラ製品ラインでも日本市場で圧倒的なシェアを獲得している。（翻訳・編集/柳川）