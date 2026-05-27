お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が27日までに公式YouTubeチャンネルを更新し、あの人気タレントとの“キス”を報告した。

「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭」に出演した粗品。テレビ朝日「アメトーーク!」の恒例企画「ダチョウ倶楽部を考えよう」に参加したのが縁となったが、同イベントでは上島竜兵さんの“後継者”として熱湯風呂に入り、観客を沸かせていた。

そこで粗品は「あのピューって吐くヤツ、うまかったやろ?」といい、寺門ジモンから胸を押されて熱湯を吐く恒例のくだりに言及。「前『アメトーーク!』でやったとき、うまくいかんくてさ。もしかしたらやると思って、一人でプールで練習しましたからね」と明かし、マネジャーを笑わせていた。

さらに「あと肥後さんとキスしたわ、ビックリした。何年ぶりやろう?そんなんされたら、好きになっちゃうかもしれへん。キスなんかすんなよ!」と“赤面”すると「もう二度と呼ぶなよ!ブランディングが違うんよ。キャリアに傷が付くやろう?俺、今お笑いの調子ええねん。こんなんやってる場合ちゃうねん!」と“ツンデレ”ぶりを発揮していた。