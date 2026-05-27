Zeebra、フィメールラッパーオーディション『GOLDEN MIC』募集開始 豪華ビートメーカー作曲課題曲公開
ラッパー・Zeebraが仕掛けるフィメール（女性）ラッパーオーディション『GOLDEN MIC』の出演者募集が27日、開始された。
【写真】『GOLDEN MIC』オーガナイザーのZeebra
オーディションは、年齢・経験が関係なく応募できる。必要なのは、リリックとフロウ。新しい時代を鳴らすフィメールラッパーを募集する。エントリー募集は6月20日まで。新たな女性ラッパーの才能を発掘し、日本のみならず世界のHIP HOPシーンの更なる発展が期待されるプロジェクトとなる。
オーディションの課題となるトラック監修（＝ミュージックキュレーター）には、日本の音楽シーンをけん引するプロデューサー・STUTSが参加。STUTS、Chaki Zulu、KMという豪華ビートメーカーが作曲した課題曲が応募ホームページに掲載されている。
さらに、『DAZED 100 Asia 2025』への選出など、国内外のメディアから注目を集めているビジュアルアーティスト・グラフィックデザイナーのAsahiNaが手がけたオーディション募集のアートワークも解禁された。
勝ち上がった称号“GOLDEN MIC”を勝ち取ったラッパーには、その後のアーティスト活動の資金提供から地上波・ 配信メディアでの露出まで、新設レーベルによるサポート体制も準備している。
オーディションは、日本テレビで8月27日から放送される。
【写真】『GOLDEN MIC』オーガナイザーのZeebra
オーディションは、年齢・経験が関係なく応募できる。必要なのは、リリックとフロウ。新しい時代を鳴らすフィメールラッパーを募集する。エントリー募集は6月20日まで。新たな女性ラッパーの才能を発掘し、日本のみならず世界のHIP HOPシーンの更なる発展が期待されるプロジェクトとなる。
さらに、『DAZED 100 Asia 2025』への選出など、国内外のメディアから注目を集めているビジュアルアーティスト・グラフィックデザイナーのAsahiNaが手がけたオーディション募集のアートワークも解禁された。
勝ち上がった称号“GOLDEN MIC”を勝ち取ったラッパーには、その後のアーティスト活動の資金提供から地上波・ 配信メディアでの露出まで、新設レーベルによるサポート体制も準備している。
オーディションは、日本テレビで8月27日から放送される。