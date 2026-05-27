元「KAT−TUN」のタレント中丸雄一（42）が27日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にコメンテーターとして生出演し、グループ時代の立ち位置について振り返った。

亀梨和也、赤西仁、田口淳之介、田中聖、上田竜也、中丸雄一の6人で01年に結成され、06年にCDデビュー。昨年3月いっぱいで解散し、グループの歴史にピリオドを打った。

番組では「私って脇役だなと感じたことがありますか？」のテーマでトーク。中丸は「グループやっていたころは特に思っていましたね」と打ち明けた。「全然、悪い意味じゃなくて、積極的にむしろ、性格的になのか、そこのポジションが落ち着くみたいなものがあった」。そう説明しつつ、「グループをやっている時は脇役だなって感じでした」と打ち明けた。

MC垣花正からは「主役になると落ち着かない？」と問われた。中丸は「あると思いますよね」と告白。「10代のころはみんなバリバリ、センターを狙いに行くみたいな、自己主張強めだったと思います」。しかし、グループ結成後は「グループ単位で売れればいいじゃないか、みたいな。単位ができるので、マインドが変わってきましたかね」といい、メンバー間の絆が生まれたことも明かした。