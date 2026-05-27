インフィニティプール望む2会場の夏限定！ ソラノホテル「SORANO HOTEL」

記事ポイント 東京・立川のSORANO HOTELが2026年6月1日から2会場で夏限定メニューを提供開始最上階SORANO ROOFTOP BARではイタリアンコース「Festa Italiana - Estate -」がランチ6,380円・ディナー9,900円（各税込）で登場DAICHINO RESTAURANTでは奥多摩山女魚や後藤牛など多摩の食材を生かした創作和食「DAICHINOコース」（13,200円・税込〜）を展開 東京・立川のSORANO HOTELが2026年6月1日から2会場で夏限定メニューを提供開始最上階SORANO ROOFTOP BARではイタリアンコース「Festa Italiana - Estate -」がランチ6,380円・ディナー9,900円（各税込）で登場DAICHINO RESTAURANTでは奥多摩山女魚や後藤牛など多摩の食材を生かした創作和食「DAICHINOコース」（13,200円・税込〜）を展開

東京・立川のSORANO HOTELが、ウェルビーイングをテーマにした夏限定メニューを2026年6月1日から提供します。

最上階11階のSORANO ROOFTOP BAR（ソラノ ルーフトップ バー）では地中海をイメージしたイタリアンコースが、2階のDAICHINO RESTAURANT（ダイチノレストラン）では立川・多摩地域の旬素材を使った創作和食コースが並びます。

提供期間はどちらも2026年8月31日まで（ホテル休館日・お盆期間を除く）です。

ソラノホテル「SORANO HOTEL」





提供開始：2026年6月1日（月）提供期間：2026年6月1日（月）〜2026年8月31日（月）※ホテル休館日・お盆期間を除く会場：SORANO ROOFTOP BAR（ソラノ ルーフトップ バー）11F／DAICHINO RESTAURANT（ダイチノレストラン）2F所在地：東京都立川市

SORANO HOTELは、ウェルビーイングをコンセプトに2020年6月に開業したホテルです。

最上階のインフィニティプールからは青空と水面が前景に広がり、昭和記念公園の緑と立川市街地が一体となった眺望が広がります。

2026年6月1日から8月31日の期間、同ホテルの2つのレストランでそれぞれ趣の異なる夏限定メニューが展開されます。

食材調達において総料理長が全国各地の生産者のもとへ直接赴き、立川・多摩地域や奥多摩の旬素材を厳選して使用しています。

ホテルオリジナル米「SORANO米」や自家製味噌・麴といった調味料にもこだわった料理が、2フロアで異なる世界観として提供されます。

絶景ルーフトップで味わう夏のイタリアンコース





黒背景に前菜・パスタ・肉料理・デザートなど5皿と小菓子プレートが整然と並ぶ夏のイタリアンコース「Festa Italiana - Estate（夏） -」が、SORANO ROOFTOP BARで提供されます。

価格はランチ6,380円（税込）、ディナー9,900円（税込）の2プランです。





冷製カッペリーニや胡瓜のガスパチョ、夏野菜ソテーを添えた仔羊のブラックパン粉焼きなど、地中海の夏を思わせる彩り豊かな皿が連なります。

ディナーコースにはイカのリピエノと小菓子が加わり、サンセットを背景に楽しめる構成となっています。

ランチ・ディナーともに追加料金で牛フィレ肉のロティへのアップグレードが選べます。

アペロセットとマンゴーアンサンブル





木製ボードに黒炭パン・スライスチーズ・生ハムが盛られ、白ワイングラスと並ぶアペロスタイルのセットが、SORANO ROOFTOP BARで提供されます。

「選べるAPEROセット 〜 Buon pomeriggio 〜」（2,310円・税込）は、おつまみまたはデザートセットに加え、カクテル・ワイン・立飛ビール・コーヒー・紅茶・モクテルから好みのドリンク1杯を組み合わせる構成です。





金色の大皿にマンゴーを主役として、ゼリー・マカロン・アイス・ケーキ・フルーツカットなど6種類以上の小菓子が食用花で飾られた「マンゴーアンサンブル」（3,080円・税込）は、6月1日から8月7日までの期間限定です。

TWGの紅茶またはフェアトレードコーヒーなど好みのドリンク2杯が付きます。

多摩の恵みを一皿に凝縮した創作和食コース





2階のDAICHINO RESTAURANTでは、立川・多摩地域の食材を軸にした夏限定の創作和食コース「DAICHINOコース」（1名13,200円・税込〜）が6月1日から8月31日まで提供されます。

奥多摩で育まれた山女魚（やまめ）の薄造りや、紋甲烏賊（いか）とオクラのあじさい手毬など、涼やかな見た目の品々が揃います。

後藤牛の炭火焼きや旬の伊佐木（いさき）、色鮮やかな夏野菜も加わり、海と山の食材が一皿ずつ丁寧に表現される構成です。

追加料金で魚料理・肉料理・麺のアップグレードが可能で、記念日・女子会・デート・ビジネスシーンなど幅広いシーンに対応しています。

SORANO御膳とソラノ ビアガーデン





屋外テーブルにかごサラダ・魚料理・ソーセージ串焼き・野菜串が並び、立川クラフトビール瓶・ペールエール・ピルスナー・日本酒ボトルが一覧できる「SORANO Beer Garden（ソラノ ビアガーデン）」が、7月1日から9月30日の期間限定で開催されます。

1名8,800円（税込）で、オリジナルの”立飛ビール”をはじめとするフリードリンクが付きます。

平日限定・4名以上からの利用となります。

ランチは「SORANO御膳」（4,180円・税込〜）として提供されます。

メイン料理を4種類から選べるほか、立川・多摩地域産食材とホテルオリジナル米「SORANO米」を使用した料理、自家製シャーベットのデザートまで含まれる内容です。

奥多摩の山女魚から多摩産の夏野菜、ホテル自家製の調味料まで、地域の食材にこだわったSORANO HOTELの夏のラインナップは、2026年6月1日から展開されます。

ビアガーデンのみ9月30日まで提供され、夏から秋の入り口にかけてテラスでのリゾート気分が楽しめます。

ソラノホテル「SORANO HOTEL」の紹介でした。

よくある質問

Q. SORANO ROOFTOP BARのイタリアンコースとDAICHINO RESTAURANTの和食コースは同じ期間に提供されますか？

A. どちらも2026年6月1日から8月31日まで（ホテル休館日・お盆期間を除く）の提供となります。

「SORANO Beer Garden（ソラノ ビアガーデン）」のみ7月1日から9月30日までと期間が異なります。

Q. マンゴーアンサンブルのドリンクはどのような種類から選べますか？

A. 「マンゴーアンサンブル」にはTWGの紅茶またはフェアトレードコーヒーなど好みのドリンク2杯が付きます。

提供は6月1日から8月7日までの期間限定で、価格は3,080円（税込）です。

Q. ソラノ ビアガーデンは何名から利用できますか？

A. 「SORANO Beer Garden（ソラノ ビアガーデン）」は平日限定で4名以上から利用できます。

1名あたり8,800円（税込）で、立飛ビールをはじめとするフリードリンクが料金に含まれます。

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