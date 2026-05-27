「メッシ、エムバペと肩を並べる日本人」森保ジャパンMFが世界的歌姫のMV出演で大反響！スーパースターとの共演にファン感嘆「このメンツでも全然劣ってない」「誇らしいわ」
世界的歌姫として知られるシャキーラとナイジェリア人の歌手バーナ・ボーイが歌う北中米ワールドカップの公式ソング『Dai Dai』のミュージックビデオに、日本代表MFの久保建英が出演し、話題を呼んでいる。
レアル・ソシエダのMFは、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ、フランス代表FWキリアン・エムバペ、イングランド代表FWハリー・ケイン、ノルウェー代表FWアーリング・ハーランドといったワールドクラスのスターたちと共演を果たした。
このMV参加にファンが反応。SNS上では次のような声が上がっている。
「すごい！」
「このメンツでも全然劣ってないタケ」
「世界のタケなんだよねえ。すごいことだ」
「錚々たるメンツに混じれる久保くん凄いな」
「世界のビッグネームと並ぶのはすごい」
「完全に“世界の顔”扱い」
「普通に歴史的な瞬間」
「メッシ、エムバペと肩を並べる日本人、誇らしいわ」
「世界のタケ、メンツがエグすぎて草」
「メッシ、エムバペ、ハーランドら世界最高クラスのスターと並んでW杯公式ソングMV出演はエグすぎる」
24歳のレフティは、“日本の看板選手”として認識されているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】世界的歌姫のMVに出演する久保建英。スーパースターと共演
レアル・ソシエダのMFは、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ、フランス代表FWキリアン・エムバペ、イングランド代表FWハリー・ケイン、ノルウェー代表FWアーリング・ハーランドといったワールドクラスのスターたちと共演を果たした。
「すごい！」
「このメンツでも全然劣ってないタケ」
「世界のタケなんだよねえ。すごいことだ」
「錚々たるメンツに混じれる久保くん凄いな」
「世界のビッグネームと並ぶのはすごい」
「完全に“世界の顔”扱い」
「普通に歴史的な瞬間」
「メッシ、エムバペと肩を並べる日本人、誇らしいわ」
「世界のタケ、メンツがエグすぎて草」
「メッシ、エムバペ、ハーランドら世界最高クラスのスターと並んでW杯公式ソングMV出演はエグすぎる」
24歳のレフティは、“日本の看板選手”として認識されているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】世界的歌姫のMVに出演する久保建英。スーパースターと共演