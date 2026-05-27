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料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「揚げないのに本格唐揚げ。フライパン揚げ焼きが簡単なのに旨すぎる」と題した動画を公開しました。フライパン一つで完結し、少量の油で本格的な味わいを楽しめる「揚げない唐揚げ」のレシピを紹介しています。



動画では、鶏もも肉をカットせずに丸ごと使用します。「洗い物は増やしたくない」という理由から、下味をつけた肉にフライパンの上で直接片栗粉をまぶすという大胆で合理的な手法を披露しました。少量の油で両面を焼き、蓋をして約5分蒸し焼きにすることで、肉の中心までしっかりと火を通していきます。



焼き上がった肉は「余熱でジューシーになるよ」とのことで、3分ほど休ませるのがポイントです。ナイフを入れると「ちゃんとカリカリ」という食感が伝わり、「丸ごと揚げるからふっくらジューシー！」な仕上がりとなっています。



残った油も「鶏の旨みたっぷりで、炒め物などにピッタリ」と、無駄なく活用するアイデアも紹介されました。「安くて、簡単で、旨い」と絶賛されるこの一品。今日の献立のメインディッシュにぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・鶏もも肉 300g

・醤油 大さじ1

・みりん 大さじ1/2

・にんにくチューブ 2cm

・片栗粉 大さじ3～4

・油 適量



［作り方］

1. 鶏もも肉は味が染みやすくなるよう、フォークで両面に穴を開ける。

2. 肉が入ったトレイに醤油、みりん、にんにくチューブを加えて馴染ませ、5分ほど漬け込む。

3. 火にかける前のフライパンに片栗粉を出し、肉の両面にしっかりとコーティングする。余分な粉はキッチンペーパーなどで拭き取る。

4. フライパンにやや多めの油を引き、中火で焼く。

5. 焼き目がついたらひっくり返し、1分ほど焼いてから蓋をして約5分蒸し焼きにする。

6. フライパンから取り出し、キッチンペーパーの上で油を切りながら3分放置し、余熱で火を通せば完成。