＜親が騙された！＞後期高齢の父から電話…と思ったら警察！？お金が【前編まんが】#まさか私が詐欺に
私はマキコ。40代後半の共働き夫婦をしています。子どもは高校生になって少しずつ手が離れてきました。後期高齢者の両親は遠方住みで、私は年に2回くらい帰省、2週間に1回のペースで電話をしています。同年代の同僚との会社でのランチでは最近高齢親についての話題もよく出るようになりました。それは今日も例外ではないようすです。同僚は「銀行の窓口で高額振り込みを止められた母親のこと」を話していました。心配ですね。
ランチ中、私の携帯電話がなりました。画面を見ると父からです。「あれ、父だ。ちょっと話してくる」電話のため会社ロビーに向かいながら通話ボタンを押しました。すると、相手は女の人の声。（どういうこと……？）
ランチタイムに電話をかけてくるなんて珍しいと思っていました。電話の場合はいつも夜で、昼はメッセージを送ってくるからです。まさか警察からだなんて……。父は何かしてしまったのでしょうか。相手のサガワさんは話を続けます。
「いきなりの警察からの電話」は、ニュースや防犯メールなどで詐欺の手口としてよく耳にします。
私自身、自分の両親とは日頃から詐欺の話題を共有し、十分に気をつけていたので「うちの両親に限っては大丈夫だろう」とどこかで過信していました。
……しかし、最近の手口は非常に巧妙で、心理的な動揺を誘うなど、どんなに気をつけていても防げないケースがあることを知り、改めて事の重大さを実感しています。
言葉で「気をつけて」と伝えるだけでなく、具体的な対策や万が一のときの連絡方法などについて、この機会に両親ともう一度しっかりと向き合って話し合い、家族全員で防犯意識を高めていこうと思います。
原案・ママスタ
ランチ中、私の携帯電話がなりました。画面を見ると父からです。「あれ、父だ。ちょっと話してくる」電話のため会社ロビーに向かいながら通話ボタンを押しました。すると、相手は女の人の声。（どういうこと……？）
ランチタイムに電話をかけてくるなんて珍しいと思っていました。電話の場合はいつも夜で、昼はメッセージを送ってくるからです。まさか警察からだなんて……。父は何かしてしまったのでしょうか。相手のサガワさんは話を続けます。
「いきなりの警察からの電話」は、ニュースや防犯メールなどで詐欺の手口としてよく耳にします。
私自身、自分の両親とは日頃から詐欺の話題を共有し、十分に気をつけていたので「うちの両親に限っては大丈夫だろう」とどこかで過信していました。
……しかし、最近の手口は非常に巧妙で、心理的な動揺を誘うなど、どんなに気をつけていても防げないケースがあることを知り、改めて事の重大さを実感しています。
言葉で「気をつけて」と伝えるだけでなく、具体的な対策や万が一のときの連絡方法などについて、この機会に両親ともう一度しっかりと向き合って話し合い、家族全員で防犯意識を高めていこうと思います。
原案・ママスタ