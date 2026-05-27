【アイス、もう普通に食べられない！】熱々×ひんやりの温度差にハマる◎インスタントコーヒーで作るカフェ風アフォガード5選

まだ本格的な夏ではないけれど、アイスが食べたくなる今の季節。そんなときにぴったりなのが、熱々コーヒーとひんやりアイスの温度差を楽しむ「アフォガード」です。今、話題のバナナアフォガードをはじめ、インスタントコーヒーで手軽に作れるレシピを5つご紹介します。

▼まるでカフェの新作！バナナアフォガード

人気カフェの新作としても注目されているバナナ×アフォガードの組み合わせ。濃いめに溶かしたインスタントコーヒーをかけるだけで、甘みのあるバナナとほろ苦いコーヒーが絶妙にマッチします。家にある材料でここまで本格的な味が楽しめるのがうれしいですよね。

▼とろ〜りお餅がたまらない！雪見だいふくアフォガード

雪見だいふくを使った、もちもち食感が楽しいアフォガード。熱々のコーヒーをかけることで、とろける口当たりがくせになります。シナモンをかけるだけでリッチ感がアップするので、ぜひ試してみてください。

▼ちょっと大人な味わい！洋酒香るアフォガード

洋酒をほんの少し加えるだけで、ぐっと大人っぽい気品漂う味わいに。インスタントコーヒーのほろ苦さと洋酒の香りが合わさって、まるでカフェのデザートのような仕上がりになります。自分へのご褒美スイーツにもぴったりです。

▼クッキーを敷いて食べ応えアップ！満足感たっぷりアフォガード

器の底にクッキーを敷くひと手間で、サクサク食感がプラスされて食べ応えが格段にアップします。コーヒーを吸ったクッキーがしっとりとして、また違うおいしさに。少し小腹が空いたときにも満足できる一品です。

▼シナモン＆コーンフレークでパフェ風に！アフォガード

コーンフレークのザクザク食感とシナモンの香りをプラスして、パフェ感覚の豪華な見た目に。層になった食感のコントラストがやみつきになります。インスタントコーヒーで手軽に作れるのに、カフェメニューのような仕上がりが魅力ですよ。





熱いコーヒーとひんやりアイスの温度差がたまらないアフォガード。インスタントコーヒーとアイスがあれば今すぐ作れるので、ぜひ試してみてくださいね。