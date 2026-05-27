6月幕張で視界不良映像をリアルタイム鮮明化！ ユニバーサルコンピュータ研究所「Japan Drone 2026 Suzakブース出展」

記事ポイント 株式会社ユニバーサルコンピュータ研究所（UCL）が2026年6月3日〜5日に幕張メッセで開催される「Japan Drone 2026」のSuzakブース内に出展し、リアルタイム映像鮮明化デモを実施します濁水・煙幕・消防現場を想定した実演に加え、持参した動画をその場で鮮明化できる体験型デモを来場予約制で提供します生成AIが鮮明化映像を解析し、配管クラック・劣化状況・補修優先度などを6項目で自動レポートする次世代点検支援システムが紹介されます 株式会社ユニバーサルコンピュータ研究所（UCL）が2026年6月3日〜5日に幕張メッセで開催される「Japan Drone 2026」のSuzakブース内に出展し、リアルタイム映像鮮明化デモを実施します濁水・煙幕・消防現場を想定した実演に加え、持参した動画をその場で鮮明化できる体験型デモを来場予約制で提供します生成AIが鮮明化映像を解析し、配管クラック・劣化状況・補修優先度などを6項目で自動レポートする次世代点検支援システムが紹介されます

ドローン映像や監視カメラ映像の視認性を現場でリアルタイムに向上させる技術が、国内最大級のドローン展示会で公開されます。

ユニバーサルコンピュータ研究所（UCL）は、2026年6月3日（水）から5日（金）まで幕張メッセで開催される「Japan Drone 2026」のSuzakブース内に出展し、映像鮮明化技術と生成AI解析を組み合わせた展示を実施します。

霧・煙・濁水・暗所など視界不良環境への対応から、AIによる自動点検レポート生成まで、インフラ保守・災害対応分野の現場支援に向けた展示が用意されています。

ユニバーサルコンピュータ研究所「Japan Drone 2026 Suzakブース出展」





開催日時：2026年6月3日（水）〜6月5日（金）10:00〜17:00会場：幕張メッセ出展場所：Suzakブース内「映像鮮明化コーナー」ブース番号：ホール5,6 BG-19主催：一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）ほか

UCLは、ドローンコンサルティング・機体選定支援プラットフォーム「Suzak」ブース内の「映像鮮明化コーナー」にて、「現場で見えないものを見える化する」をテーマにした展示を行います。

ドローン映像・監視カメラ映像・ウェアラブルカメラ映像などを対象に、リアルタイム映像鮮明化システムが紹介されます。

濁水・煙幕・疑似火災環境など視界不良環境を想定した実演展示と、来場者が持ち込んだ動画をその場で鮮明化する体験型デモの両方が用意されています。

展示は災害対策・消防・インフラ点検・警備・物流の各分野を想定した構成で、360度カメラやスマートグラスを活用した次世代監視ソリューション、低遅延無線映像伝送を利用したリアルタイム監視デモなども実施されます。

体験型デモの内容





壁面劣化・港湾夜間コンテナヤード・河川橋梁・海中養殖網の4シーンそれぞれで、元映像と鮮明化後の映像が並べて比較表示されており、暗所や水中など視界不良環境における鮮明化効果が具体的に示されています。





太陽光逆光下のクルーズ船・霧中空港・屋内天井内配管・大規模火災の4シーンで、元映像と鮮明化後の映像が対比表示されています。

逆光・霧・煙など多様な視界不良条件に対応できることが、実際の映像比較によって示されます。

来場者が持参した動画ファイルをその場で鮮明化処理する「持ち込み映像鮮明化デモ」は来場予約制で実施されます。

暗所映像・遠距離映像・霧や濁水映像・逆光映像などの改善効果がリアルタイムで確認できます。

「濁水・煙幕鮮明化デモ」では濁水や煙幕環境を模擬し、災害現場・水難救助・インフラ点検などを想定した実践的な実演が行われます。

「消防映像鮮明化デモ」では疑似火炎ランプを使用し、煙や熱揺らぎが発生する消火現場を想定した映像認識支援技術が紹介されます。

山林火災など消防・防災用途への発展に加え、野生動物検知用途への応用も展示されます。

スマートグラス・360度カメラ・バーコード読取デモ

スマートグラスを装着して現場で鮮明化映像を視認する「ウェアラブルカメラ・スマートグラス体験」は、遠隔支援・作業支援・現場指揮用途を想定した体験展示として提供されます。

「360度カメラ鮮明化デモ」では360度カメラ映像を使用した広範囲監視・状況把握のデモが行われ、警備・防災・インフラ監視への応用が紹介されます。

「倉庫管理バーコード読取デモ」では倉庫商品に貼付されたバーコードの読取実演が行われ、積載された商品状況のAIによる在庫把握の可能性についても展示されます。

「監視カメラ鮮明化デモ」ではブース内を撮影する監視カメラ映像をリアルタイム鮮明化し、一部映像では低遅延無線映像伝送による遠隔監視環境を再現します。

生成AIによる自動解析と点検支援レポート





ガラス越しの人物やもや中の船舶など3ケースで、元画像と鮮明化後のAI物体検出結果がバウンディングボックス付きで左右対比表示されており、視認困難な環境でも物体検出精度が向上することが示されています。





コンクリート壁面の元画像と鮮明化後の画像を比較した図では、鮮明化によって微細クラックや色ムラが可視化され、AIが緊急対応・計画補修・維持管理の3レベルで補修計画を自動提案する仕組みが解説されています。

「生成AIによる鮮明化映像解析デモ」では、鮮明化された映像を大規模言語モデルAPIを活用した生成AIがその場で解析します。

配管検査映像や監視映像を対象に、堆積状況・閉塞リスク・クラック候補・劣化進行状況・補修優先度・推奨対処方法の6項目が自動解析され、現場点検支援レポートの事例が紹介されます。

従来は熟練点検員の経験に依存していた評価業務をAIで支援することで、点検品質の均一化・迅速化・省力化が目指されています。

UCL映像鮮明化システムの技術背景

UCLの映像鮮明化システムは、霧・煙・濁水・暗闇・逆光などによる視界不良映像を改善し視認性向上を支援する映像処理システムです。

静止画・動画ファイルの鮮明化に加え、HDMI映像・IP監視カメラ映像・ドローン映像にも対応し、リアルタイム鮮明化が可能です。

わずかな対象物の変化を可視化でき、監視・警備・災害対策・消防・インフラ点検・港湾監視など多用途に応用できます。

UCLの代表取締役・横山 雅俊氏は工学博士で、1980年代から大阪大学において黎明期の人工知能研究に従事した経歴を持ちます。

2016年には海洋技術総合展「Techno-Ocean 2016」で映像鮮明化装置を発表し、2026年2月の防衛施設学会 年次フォーラム2026では映像鮮明化技術とAI技術を活用した基地維持管理・沿岸警備システムに関する研究を発表しています。

UCLとSuzakは、空中ドローンおよび水中ドローンで取得した映像に対し、映像鮮明化技術と生成AI解析を組み合わせた統合システムを研究開発しており、インフラ点検・ダム/配管調査・山林火災対応・災害救助・河川監視・水中点検などへの応用を想定しています。

リアルタイム映像鮮明化と生成AI解析を一つのシステムに統合した展示が、Japan Drone 2026のSuzakブース（ホール5,6 BG-19）で2026年6月3日から5日の3日間にわたって行われます。

持ち込み映像の鮮明化体験は来場予約制で実施されており、予約受付はTimerexにて案内されています。

ユニバーサルコンピュータ研究所「Japan Drone 2026 Suzakブース出展」の紹介でした。

よくある質問

Q. Japan Drone 2026のSuzakブースはどこにありますか？

A. 幕張メッセのホール5,6、ブース番号BG-19に位置するSuzakブース内の「映像鮮明化コーナー」に出展されています。

開催期間は2026年6月3日（水）から6月5日（金）までで、各日10:00〜17:00の開場です。

Q. 持ち込み映像鮮明化デモはどのような形式で実施されますか？

A. 来場者が持参した動画ファイルをその場で鮮明化処理する体験型デモとして、来場予約制で実施されます。

暗所映像・遠距離映像・霧や濁水映像・逆光映像などへの鮮明化効果がリアルタイムで確認できます。

予約の受付についてはTimerexにて案内されています。

Q. 生成AI解析デモではどのような項目が確認できますか？

A. 配管検査映像や監視映像を対象に、堆積状況・閉塞リスク・クラック候補・劣化進行状況・補修優先度・推奨対処方法の6項目が自動解析されます。

解析結果は現場点検支援レポートの形式で事例が紹介される予定です。

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