ダイアン津田、赤裸々な日記を書籍化 映画化されたら主演は…の声に「やっぱり岡田将生くん」
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が27日、都内で自身初となる書籍『津田日記』の記者発表会を行った。
【写真】バースデーケーキを持ち…満面の笑みを浮かべる津田篤宏
自身の書籍を高く掲げながら登壇した津田は、誕生日ケーキが登場すると「えー！うれしい！こんなことあるんや」と喜びをあらわにした。質疑応答では、日記を書くようになったきっかけや、出版の経緯、書籍化への周囲の反応などを赤裸々に語った。また、日記を書き続けていく中で、「皆さんがちょっとでも笑顔になっていただけるようにしたためた」と、日記に込めた思いを振り返った。
また、「『津田日記』を映画化するとしたら、主演は誰をキャスティングするか」との質問には、「やっぱり岡田将生くんですね、プライベートでも仲がいいので（笑）」と、自身の願望を語った。津田といえば、TBS系日曜劇場にも出演するなど、俳優としての活動も増えているが「違う自分になれるし、やっぱりスタッフさんがお客さん扱いしてくれるんですよ（笑）、みんな笑ってくれて」と魅力を語った。
さらに、司会者からの「大河ドラマに出られるとしたらどんなセリフを言いたいか」との無茶ぶりには、「やったぞー！」と大声で返しながらも、「大河らしいセリフってなんなんすか…！（司会に）味方ですか!?敵ですか!?」とうなだれる一幕も。最後には「この内容はゴイゴイスーです！」と、いつものネタで締めくくった。
「嫁と喧嘩」「千鳥大悟さんと飲む」「ラジオうまくいかない」「名探偵のロケしんどい」…。東京・大阪を軽快に往復し、仕事ゴルフ飲み家族サービスと、超多忙でゴイゴイスーな2025年の毎日を、一日も欠かさずつづった日記を本邦初公開。下心も悪口も喜びも悲しみも、津田は日記でも感情むき出し＆人間くささ全開だ。津田が、なんでもタイパの時代にあえて手書きで書き続けた渾身の本書籍は、本日27日発売だ。
【写真】バースデーケーキを持ち…満面の笑みを浮かべる津田篤宏
自身の書籍を高く掲げながら登壇した津田は、誕生日ケーキが登場すると「えー！うれしい！こんなことあるんや」と喜びをあらわにした。質疑応答では、日記を書くようになったきっかけや、出版の経緯、書籍化への周囲の反応などを赤裸々に語った。また、日記を書き続けていく中で、「皆さんがちょっとでも笑顔になっていただけるようにしたためた」と、日記に込めた思いを振り返った。
さらに、司会者からの「大河ドラマに出られるとしたらどんなセリフを言いたいか」との無茶ぶりには、「やったぞー！」と大声で返しながらも、「大河らしいセリフってなんなんすか…！（司会に）味方ですか!?敵ですか!?」とうなだれる一幕も。最後には「この内容はゴイゴイスーです！」と、いつものネタで締めくくった。
「嫁と喧嘩」「千鳥大悟さんと飲む」「ラジオうまくいかない」「名探偵のロケしんどい」…。東京・大阪を軽快に往復し、仕事ゴルフ飲み家族サービスと、超多忙でゴイゴイスーな2025年の毎日を、一日も欠かさずつづった日記を本邦初公開。下心も悪口も喜びも悲しみも、津田は日記でも感情むき出し＆人間くささ全開だ。津田が、なんでもタイパの時代にあえて手書きで書き続けた渾身の本書籍は、本日27日発売だ。