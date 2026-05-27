ちいかわ、ハッピーセット第2弾 うさぎ・モモンガらが“マッククルー姿”で登場
【モデルプレス＝2026/05/27】マクドナルドでは、ハッピーセット「ちいかわ」の第2弾を5月29日より期間限定で全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて販売する。
【写真】人気日本キャラ、おもてなしリーダー姿でハッピーセット登場
ハッピーセット「ちいかわ」は、ちいかわの仲間たちがマクドナルドのマネージャーやクルーになって登場する3Dフィギュアのペンシルトッパーのおもちゃ全8種（第2弾は全4種）。制服のデザインの違いに注目して、「どんなお仕事をしているのかな？」と考えながら遊ぶことで、さまざまな役割を見分け、仲間が協力し合う大切さを理解する、社会性が育まれる。また、複数のキャラクターを集めて飾ったり、鉛筆の上につけて動かしたりすることで、自分でストーリーを生み出す想像力が養われる。大好きな「ちいかわと仲間たち」が、活き活きと働く世界を楽しんで遊ぶことができる。（modelpress編集部）
【第2弾 5月29日（金）〜6月11日（木）】
うさぎ（マクドナルド クルー）
モモンガ（おもてなしリーダー）古本屋（マクドナルド クルー）シーサー（マクドナルド マネージャー）
【第2弾発売日5月29日の販売方法について】
第2弾の発売初日となる5月29日は、マクドナルド公式アプリで配布する購入券を所持している者への限定販売となる。朝マック（R）、レギュラーメニューそれぞれの時間帯1人4個までの販売。マクドナルド店頭（有人レジ、タッチパネル式注文端末）、モバイルオーダー、ドライブスルーでの販売のみとなり、マックデリバリー（R）サービスおよびその他宅配サービスでの販売は停止となる。
【5月30日〜6月11日の販売方法について】
本期間は、マクドナルド公式アプリでの購入券の提示は必要ないが、1グループ1会計4個までの販売となる。同一グループの購入者による複数回の購入はできない。なお、すべての宅配サービスで購入することができる。
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気日本キャラ、おもてなしリーダー姿でハッピーセット登場
◆ちいかわ、ハッピーセット第2弾
ハッピーセット「ちいかわ」は、ちいかわの仲間たちがマクドナルドのマネージャーやクルーになって登場する3Dフィギュアのペンシルトッパーのおもちゃ全8種（第2弾は全4種）。制服のデザインの違いに注目して、「どんなお仕事をしているのかな？」と考えながら遊ぶことで、さまざまな役割を見分け、仲間が協力し合う大切さを理解する、社会性が育まれる。また、複数のキャラクターを集めて飾ったり、鉛筆の上につけて動かしたりすることで、自分でストーリーを生み出す想像力が養われる。大好きな「ちいかわと仲間たち」が、活き活きと働く世界を楽しんで遊ぶことができる。（modelpress編集部）
◆ハッピーセット「ちいかわ」おもちゃ概要
【第2弾 5月29日（金）〜6月11日（木）】
うさぎ（マクドナルド クルー）
モモンガ（おもてなしリーダー）古本屋（マクドナルド クルー）シーサー（マクドナルド マネージャー）
◆ハッピーセット「ちいかわ」の販売方法
【第2弾発売日5月29日の販売方法について】
第2弾の発売初日となる5月29日は、マクドナルド公式アプリで配布する購入券を所持している者への限定販売となる。朝マック（R）、レギュラーメニューそれぞれの時間帯1人4個までの販売。マクドナルド店頭（有人レジ、タッチパネル式注文端末）、モバイルオーダー、ドライブスルーでの販売のみとなり、マックデリバリー（R）サービスおよびその他宅配サービスでの販売は停止となる。
【5月30日〜6月11日の販売方法について】
本期間は、マクドナルド公式アプリでの購入券の提示は必要ないが、1グループ1会計4個までの販売となる。同一グループの購入者による複数回の購入はできない。なお、すべての宅配サービスで購入することができる。
【Not Sponsored 記事】