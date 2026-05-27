「Soundcore Liberty 5 Pro」(ミッドナイトブラック)

アンカー・ジャパンは、Soundcoreブランドより、独自開発のAIチップ「Thus」を搭載した完全ワイヤレスイヤフォン「Soundcore Liberty 5 Pro」と「Soundcore Liberty 5 Pro Max」を、5月27日に発売した。価格はLiberty 5 Proが26,990円、Liberty 5 Pro Maxが36,990円。

「Soundcore Liberty 5 Pro Max」(ミッドナイトブラック)

カラーバリエーションは、Liberty 5 Proがミッドナイトブラック、パールホワイト、スカイブルー、シルバーピンク、Liberty 5 Pro Maxがミッドナイトブラックとシャンパンゴールド。

「Soundcore Liberty 5 Pro Max」(シャンパンゴールド)

2モデルの大きな違いは充電ケース。どちらもディスプレイ付き充電ケースだが、Liberty 5 Pro Maxはより大型のディスプレイを搭載。さらにケースにAIボイスレコーダー機能を搭載しており、会議や商談、インタビューなどをの音声を録音し、AIによる文字起こし、要約などができる。

「Soundcore Liberty 5 Pro」(パールホワイト)

アンカーでは、Liberty 5 Pro Maxを「Proを超えた、AIボイスレコーダー搭載の次世代ビジネスイヤフォン」、Liberty 5 Proを「静寂・音質・通話のすべての機能にProレベルの性能を搭載したモデル」としている。

独自AIチップのThusは、従来のイヤフォンチップでは分かれていたCPUとメモリを一体化したもの。データの移動にかかる消費電力を大幅に低減し、この省電力化により、イヤフォン内部での演算処理性能が従来の約150倍に向上。ノイズキャンセリング性能や音質など、イヤフォン全体の機能性を高めたという。

音質を支えるドライバーユニットには、9.2mm径ダイナミックドライバーを搭載。デュアル低音補強ダクト、AIサウンド補正も利用できる。

Bluetooth 6.1準拠で、コーデックはSBC、AACに加え、LDACもサポート。立体音響で臨場感を実現するDolby Atmosに最適化されたオーディオにも対応した。

「Soundcore Liberty 5 Pro」(スカイブルー)

アクティブノイズキャンセリング(ANC)は、“アンカー史上最高性能”を謳う「ウルトラノイズキャンセリング 4.0」を搭載。Thusと8つのセンサーがリアルタイムでノイズを処理することで、前モデル比で約2倍のノイズキャンセリング強度を実現した。

通話面では、ThusによるAI処理能力の向上と、8基のマイク＋骨伝導センサーというハードウェアにより、場所やシーンにとらわれず、クリアな音声で通話できる。

この通話性能は、完全ワイヤレスイヤフォンにおける最高通話性能スコア(G-MOS)として、ギネス世界記録にも認定されたとのこと。

「Soundcore Liberty 5 Pro」(シルバーピンク)

両モデルとも、バッテリー駆動時間はANCオン時でイヤフォン単体最大6.5時間、ケース併用で最大28時間。

どちらも充電ケースにディスプレイを搭載しており、電池残量やモード切り替え、NC強度の調整などをアプリを使わずに可能。最大3台までのマルチポイント接続などに対応する。