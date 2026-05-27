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東芝はコードレススティッククリーナー「トルネオV VC-CL1700-R」を23％オフの27,000円（税込）で販売しています。

TOSHIBA(東芝) 掃除機 コードレス スティック掃除機 一人暮らし 軽量 お手入れ簡単 トルネオV VC-CL1700-R 標準質量1.8kg 東芝(TOSHIBA) \27,000 （2026/05/26 11:01時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

軽さ＆長持ちするパワフルな吸引力で、毎日の掃除がラクに！

↑ 東芝の「トルネオV VC-CL1700-R」。

トルネオV VC-CL1700-Rは、標準質量1.8kgという軽量設計でありながら、目詰まりするプリーツフィルターをなくした「フィルターレスサイクロン構造」により、パワフルな吸引力が99%以上持続するコードレススティッククリーナーです。

モーターを中心にサイクロン部とバッテリーをバランスよく配置しており、握りやすさと持ちやすさを追求しているため、方向転換も簡単とのこと。自走式の「ラクトルパワーヘッド」を採用しており、軽いタッチで進みながら、ワイドな吸い込み幅で細かいゴミまでしっかり取り除き、床の菌まで除去するとうたいます。

さらに「ゴミ残しまセンサー」がゴミの有無を検知して手元のランプでお知らせしてくれるのもうれしいポイント。「おまかせモード」を使用すれば、ゴミの有無に合わせて自動で吸引パワーを調節し、バッテリー消費を抑えられます。

丸ブラシやすき間ノズルなどのアタッチメントも充実しており、ソファーや壁際、車の中のお掃除にも便利です。毎日のちょっとしたお掃除をもっと手軽で快適にしてみませんか？ お買い得なこのタイミングにぜひチェックしてください！



東芝のコードレスクリーナーがオトク！

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