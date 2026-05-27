是枝裕和監督、ソン・シギョンのYouTube出演へ！最新作『箱の中の羊』韓国公開を前に訪韓

是枝裕和監督がソン・シギョンの公式YouTubeチャンネルに出演することがわかった。

5月27日、韓国メディア『IZE』がこれを報じた。

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記事によると、是枝監督は新作映画『箱の中の羊』の韓国公開に合わせて6月4日から1泊2日の日程で訪韓し、プロモーション活動の一環としてソン・シギョンのYouTubeチャンネルに出演するという。

ホストを務めるソン・シギョンは、Netflixの『隣の国のグルメイト』で松重豊や三吉彩花と共演しているほか、バラエティ番組『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）への出演など、日本でも馴染み深い実力派歌手の一人だ。

（写真提供＝OSEN）是枝裕和監督

（写真提供＝OSEN）ソン・シギョン

一方、是枝監督は2022年、ソン・ガンホ、カン・ドンウォン、ペ・ドゥナ、IUといった韓国のトップスターを起用した『ベイビー・ブローカー』を制作したことで、韓国国内でも絶大な知名度を誇っている。

また、これまでにも『誰も知らない』『そして父になる』『海街diary』『万引き家族』『怪物』といった作品が韓国で高く評価され、根強いファン層を抱えている。

かねてより是枝監督の熱烈なファンであることを公言してきたソン・シギョンが、世界的な巨匠とどのようなトークを繰り広げるのか、早くも大きな注目が集まっている。

なお、『箱の中の羊』は5月29日より公開。韓国では6月10日より公開となる。

◇ソン・シギョン プロフィール

1979年4月17日生まれ。2000年10月に歌手デビューし、「第16回ゴールデンディスク新人歌手賞」を受賞。歌唱力において韓国バラード歌手のトップクラスに君臨し、 “バラードの皇帝”と呼ばれる。人気ドラマ『シークレット・ガーデン』『星から来たあなた』『雲が描いた月明り』『青い海の伝説』などのOSTを自作・歌唱したことも有名。歌手活動に限らず、日本でもNHK Eテレ『ハングル講座』のレギュラーをはじめ、各種バラエティ番組で存在感を示している。