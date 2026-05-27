冷たい甘さと限定装い！ 東京ディズニーリゾート サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort

記事ポイント 東京ディズニーリゾートで2026年7月2日から9月14日まで夏のスペシャルイベントが開催されます。Mrs. GREEN APPLEコラボのベイマックスグッズや「トイ・ストーリー5」関連グッズが登場します。シェイブアイス、スパークリングドリンク、冷製パスタなど夏向けメニューが展開されます。 東京ディズニーリゾートで2026年7月2日から9月14日まで夏のスペシャルイベントが開催されます。Mrs. GREEN APPLEコラボのベイマックスグッズや「トイ・ストーリー5」関連グッズが登場します。シェイブアイス、スパークリングドリンク、冷製パスタなど夏向けメニューが展開されます。

東京ディズニーリゾートに、2026年夏のパーク時間を涼しく彩るグッズとメニューが登場します。

「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」と「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」にあわせ、身につけグッズ、冷たいドリンク、限定デザインのメニューがそろいます。

東京ディズニーリゾート「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」





開催場所：東京ディズニーリゾート開催期間：2026年7月2日（木）から9月14日（月）までグッズ発売日：2026年7月1日（水）より順次関連イベント：サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort、ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5主な展開：グッズ、身につけアイテム、シェイブアイス、ドリンク、レストランメニュー

東京ディズニーリゾートの2026年夏は、暑い季節のパーク滞在を爽快に過ごせるスペシャルイベントと、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の世界を楽しめる企画で構成されます。

東京ディズニーランドでは、ベイマックスとMrs. GREEN APPLEのコラボレーショングッズ、ヒューイ・デューイ・ルーイをイメージしたシェイブアイス、マスカットやライムを合わせたスパークリングドリンクが登場します。

東京ディズニーシーでは、25周年“スパークリング・ジュビリー”にあわせたジュビリーブルーのシェイブアイス、冷製パスタ、冷やしうどん、トリュフソルト味のポップコーンが展開されます。

Mrs. GREEN APPLEコラボグッズ





東京ディズニーランドでは、音楽にのっているベイマックスをデザインしたMrs. GREEN APPLEとのコラボレーショングッズが2026年7月1日（水）より販売されます。

ベイマックスの丸みのあるフォルムと「FEEL the SUMMER」のロゴが、夏のパークコーディネートに明るい色合いを添えます。

ペンライト

発売日：2026年7月1日（水）販売場所：東京ディズニーランド「ベイマックスのハッピーライド」に連動して光り方や色が変化

ペンライトは、東京ディズニーランドのアトラクション「ベイマックスのハッピーライド」と連動するグッズです。

音楽にあわせて光り方や色が変わり、夜のパークやアトラクション周辺でベイマックスの世界観を手元から楽しめます。

Tシャツ

発売日：2026年7月1日（水）デザイン：音楽にのっているベイマックス背面デザイン：「FEEL the SUMMER」と「Mrs. GREEN APPLE」のロゴ

Tシャツは、音楽にのっているベイマックスを前面に描いた身につけグッズです。

背中側には「FEEL the SUMMER」と「Mrs. GREEN APPLE」のロゴが入り、友人同士のパークコーディネートにも使いやすいデザインです。

ぬいぐるみチャーム

発売日：2026年7月1日（水）仕様：ブラインドパッケージ音符の色とベイマックスの表情がそれぞれ異なるデザイン

ぬいぐるみチャームは、音符を抱えたベイマックスを小さく持ち歩けるアイテムです。

バッグに付けられるサイズ感で、日常のおでかけにもパークの余韻を添えます。

サマー・クールオフメニュー





「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」のメニューは、冷たい食感と鮮やかな色合いで夏のパーク時間を涼しく整えます。

東京ディズニーランドのレストランで販売されるシェイブアイスやドリンクは、イベント限定のカップやコラボレーション要素を取り入れています。

シェイブアイス

販売開始日：2026年7月1日（水）販売場所：東京ディズニーランド「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」ヒューイ・デューイ・ルーイをイメージしたブルーのゼリー、メロンやストロベリーのシロップ

シェイブアイスは、「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」の特別なカップに入った冷たいメニューです。

ブルーのゼリー、メロンの色、ストロベリーの赤が重なり、屋外で過ごす日中の休憩時間に涼やかな甘さを添えます。

スパークリングドリンク

販売開始日：2026年7月1日（水）販売場所：東京ディズニーランド「グランマ・サラのキッチン」などレモンゼリー、マスカットシロップ、ライムの果汁、炭酸

スパークリングドリンクは、Mrs. GREEN APPLEとコラボレーションした2026年の新メニューです。

レモンゼリー、マスカットシロップ、ライムの果汁を炭酸で仕上げ、食事の合間やショー待ちの時間にも取り入れやすいさっぱりとした甘さです。

ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5グッズ





ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」シリーズのキャラクターたちが、ボニーのお部屋で遊んでいる様子を描いたグッズが2026年7月1日（水）より登場します。

ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』に新たに登場するタブレット型のおもちゃ、リリーパッドたちもデザインに加わります。

トートバッグ

発売日：2026年7月1日（水）デザイン：ボニーのお部屋で遊ぶキャラクターたちリリーパッドたちをデザイン

トートバッグは、ボニーのお部屋を舞台にしたにぎやかな絵柄を大きく見せるアイテムです。

パークで購入したグッズを入れる日や、普段の買い物や通勤のサブバッグとして使う日にも、キャラクターの楽しさが持ち歩けます。

ミニタオル

発売日：2026年7月1日（水）デザイン：リリーパッドたちを含む「トイ・ストーリー」シリーズのキャラクター使用シーン：パーク滞在、日常使い

ミニタオルは、暑い季節のパーク滞在で汗を拭く場面や、バッグの中に入れて日常的に使う場面に向いた小物です。

リリーパッドたちのデザインが入ることで、『トイ・ストーリー5』の新しい世界観を身近に取り入れられます。

Tシャツ

発売日：2026年7月1日（水）デザイン：「トイ・ストーリー」シリーズのキャラクターたちがパークで遊ぶシーンサイズ展開：キッズサイズから大人サイズまで

Tシャツは、キッズサイズから大人サイズまでそろう身につけグッズです。

親子や友人同士で同じ絵柄を取り入れやすく、夏のパーク写真にキャラクターの動きが加わります。

ウッディとジェシーの身につけグッズ





ウッディとジェシーをモチーフにした身につけグッズは、カウボーイとカウガールのコーディネートをパークで表現できるシリーズです。

カチューシャ、くっつきぬいぐるみ、ブローチなどが、キャラクターの衣装の色やモチーフを日常の装いに落とし込みます。

ウッディモチーフのカチューシャ

モチーフ：ウッディ色：ブルー、ブラウン、イエローのチェック柄リボンがアクセント

ウッディモチーフのカチューシャは、ブルーとブラウンの配色にイエローのチェック柄リボンを合わせたデザインです。

デニムや白いトップスにも合わせやすく、カジュアルな服装にウッディらしさを加えます。

ブルズアイのくっつきぬいぐるみ

モチーフ：ブルズアイ肩に乗せられるぬいぐるみ表情：愛嬌のあるデザイン

ブルズアイのくっつきぬいぐるみは、肩に乗せて一緒に過ごせる身につけアイテムです。

歩いている時間にもキャラクターがそばにいる見え方になり、写真撮影のポーズにも動きが生まれます。

ジェシーモチーフのカチューシャ

モチーフ：ジェシー色：レッド、イエロー、白黒のカウプリント関連アイテム：保安官バッジをモチーフにしたブローチ

ジェシーモチーフのカチューシャは、レッドとイエローをアクセントにしたカウガールらしいデザインです。

耳部分の白黒のカウプリントと保安官バッジ風のブローチが、ジェシーの元気な雰囲気をコーディネートに重ねます。

ピザ・プラネットメニュー





東京ディズニーランドの「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」では、ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」シリーズに登場するレストラン「ピザ・プラネット」をイメージしたスペシャルメニューが登場します。

星形のチーズやフルーツの味わいを取り入れたドリンクが、作品の宇宙レストランらしい遊び心を食事時間に加えます。

ペパロニピザ

販売開始日：2026年7月1日（水）販売場所：東京ディズニーランド「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」星形のチーズをトッピング

ペパロニピザは、星形のチーズをトッピングしたスペシャルメニューです。

子どもから大人まで食べやすい味わいで、家族でのランチやアトラクションの合間の食事に向いています。

スパークリングドリンク

販売開始日：2026年7月1日（水）販売場所：東京ディズニーランド「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」複数のフルーツの味、ナタデココの食感

スパークリングドリンクは、さまざまなフルーツの味とナタデココの食感を組み合わせた夏向けの一杯です。

炭酸のすっきりした飲み口と噛む楽しさがあり、ピザと一緒に注文する食事時間にも合わせやすいメニューです。

夏にぴったりなグッズ





夏向けグッズには、パークのコーディネートとして気軽に着られるTシャツや、UV機能がついたベイマックスのハットが登場します。

サングラスをかけたキャラクターを大きく描いたデザインが、屋外で過ごす日や普段のおでかけにも明るい印象を加えます。

Tシャツ

サングラスをかけたキャラクターを大きくデザイン使用シーン：パーク、普段のおでかけ季節：夏

Tシャツは、サングラスをかけたキャラクターを大きく描いた夏らしいデザインです。

1枚で主役になる絵柄のため、ショートパンツやスカートに合わせるだけでパーク向けの装いがまとまります。

ベイマックスのハット

UV機能付きモチーフ：ベイマックス使用シーン：夏の屋外滞在

ベイマックスのハットは、UV機能を備えた夏の屋外向けグッズです。

日差しが強い時間帯のパーク散策や、普段の外出にも使いやすい実用性があります。

ミストファン

ファン機能とミスト機能使用シーン：夏のパーク滞在効果：涼しさを加える携帯グッズ

ミストファンは、ファンの風にミストを加えられる携帯グッズです。

待ち時間や移動中に手元で涼しさを足せるため、夏のパークを快適に過ごすためのアイテムとして活躍します。

夏にぴったりのメニュー





東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”を開催中の東京ディズニーシーでは、ジュビリーブルーのシェイブアイスや冷たい食事メニューが登場します。

東京ディズニーランドでも、冷製パスタや時間限定のセットなど、夏の食事時間に合わせたメニューが展開されます。

ジュビリーブルーのシェイブアイス

販売場所：東京ディズニーシー関連企画：東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”青色のレモンソース、きらきらしたトッピング

ジュビリーブルーのシェイブアイスは、青色のレモンソースにきらきらしたトッピングを重ねた冷たいメニューです。

25周年の祝祭感を色で表現し、暑い日の休憩時間に涼しさと華やかさを添えます。

冷製パスタのスペシャルセット

販売場所：東京ディズニーシー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」トマト、豆乳ポテトソース季節：夏

冷製パスタのスペシャルセットは、トマトと豆乳ポテトソースで爽やかに仕上げた東京ディズニーシーのメニューです。

ひんやりした口当たりと野菜の味わいがあり、昼食にも夕方の軽めの食事にも取り入れやすい内容です。

冷やしうどんのスペシャルセット

販売場所：東京ディズニーシー「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」タコライス風の具材、めんつゆ季節：夏

冷やしうどんのスペシャルセットは、タコライス風の具材にめんつゆをかけた新しい味わいのメニューです。

しっかりした具材感と冷たい麺の食べやすさがあり、暑い日のパークで満足感のある食事になります。

ブルーバイユー・トワイライトセット

販売場所：東京ディズニーランド「ブルーバイユー・レストラン」販売期間：2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで提供時間：14:00〜17:00内容：前菜・デザートから2品、アルコールを含むドリンクから2杯

ブルーバイユー・トワイライトセットは、14:00〜17:00の時間帯に提供される東京ディズニーランドのセットです。

前菜とデザートから2品、アルコールを含むドリンクから2杯を選べるため、夕方前の落ち着いた時間に食事と会話を楽しむ場面に合います。

2026年7月1日（水）から順次登場するグッズとメニューは、ベイマックス、Mrs. GREEN APPLE、「トイ・ストーリー」シリーズ、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”の要素を夏のパーク体験に重ねます。

冷たいドリンクやシェイブアイス、UV機能付きハット、ミストファンが、日差しの強い季節の滞在を食事と装いの両面から支えます。

東京ディズニーリゾート「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」の紹介でした。

©Disney

©Disney/Pixar

よくある質問

Q. 「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」はいつ開催されますか？

A. 「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」は、2026年7月2日（木）から9月14日（月）まで東京ディズニーリゾートで開催されます。

Q. Mrs. GREEN APPLEとのコラボレーショングッズはいつ発売されますか？

A. Mrs. GREEN APPLEとのコラボレーショングッズは、東京ディズニーランドで2026年7月1日（水）より販売されます。

Q. 「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」のグッズには何が登場しますか？

A. ボニーのお部屋で遊ぶキャラクターたちを描いたトートバッグ、ミニタオル、Tシャツ、ボディバッグなどが登場します。

Q. 夏向けメニューはどのパークで販売されますか？

A. 東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの各レストランで、シェイブアイス、スパークリングドリンク、冷製パスタ、冷やしうどんなどが販売されます。

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